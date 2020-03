El conseller El Homrani suma el tercer positiu per coronavirus del Govern

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, és ja el tercer membre del Govern de la Generalitat amb un positiu per coronavirus confirmat. Ell mateix ho ha fet públic aquest dimecres en una piulada on explica que porta una setmana confinat a casa. A la piulada, El Homrani anuncia que "ahir vaig donar positiu en coronavirus. He de treballar desde casa i mantenir el confinament per responsabilitat". "Tot l’equip de la conselleria seguim al peu del canó per protegir els més vulnerables de l’epidèmia", afegeix el conseller. El Homrani se suma als positius del l'Executiu català que ja van donar el Vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, confinat al seu domicili particular, i el propi president de la Generalitat, Quim Torra, que ha quedat aïllat a la Casa dels Cononges del Palau de la Generalitat.

El president de la Generalitat, Quim Torra, ho va confirmar en un vídeo. El president ha intentat seguir amb l'activitat habitual, però sense sortir del recinte governamental. Ja tenia pensat instal·lar-s'hi mentre durés la crisi del virus. El positiu de Torra va ser el segon del Govern de la Generalitat després que el vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, va informar del primer positiu a la prova de coronavirus de l'Executiu.

La llista de personalitats del món polític va augmentant a mida que avança la pandèmia. Bé sigui per positiu al Covid-19 o per prevenció com és el cas de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el primer tinent d'Alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Qui també està afectat pel Covid19 és el Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó. El Síndic havia tingut tingut febre i símptomes respiratoris lleus, així que se li va fer la prova que va confirmar que tenia el coronavirus. Ribó es troba en aillament domiciliari.

Vox, els primers

El primer cas de Covid19 entre l'escenari polític a l'Estat va ser el diputat del partit d'extrema dreta Vox, Javier Ortega Smith, qui va publicar un vídeo en el qual presumia d'estar combatent el "maleït virus xinès" amb els seus "anticossos espanyols", tuit que va tenir la resposta del Consolat xinès que va catalogar aquest comentari de racista i que ja no està disponible a la xarxa. Després d'Ortega Smith, el líder de Vox, Santiago Abascal, també va donar positiu després d'haver assistit a l'acte del 8 de març que el partit d'ultradreta va convocar el mateix dia que la manifestació massiva del dia de la dona.

De l'Executiu espanyol, la primera a donar positiu va ser la ministra d'Igualtat, Irene Montero. En conseqüència, el vicepresident del Govern espanyol, Pablo Iglesias, va estar confinat per prevenció, tot i que ha assistit a les reunions del Consell de Ministres per acordar l'aprovació i allargament del decret llei d'Estat d'Alarma a tot l'Estat. També va donar positiu la ministra de Política Territorial i Funció Pública, Carolina Darias.