Consens dels sindicats de docents en titllar d'"insuficient" el pla d'Educació de retorn a les escoles

Ni les xifres de contractacions ni els continguts del pla de retorn a les escoles de cara al proper curs presentats pel Departament d'Educació han convençut els principals sindicats de docents de Catalunya. En menor o major mesura, tots coincideixen en titllar-lo "d'insuficient" i en mostrar-se decebuts amb el que van anunciar dilluns el conseller del ram, Josep Bargalló, i el vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès. L'últim a fer-ho ha estat CCOO, que en una roda de premsa ha reclamat la contractació d'uns 16.500 docents a la xarxa d'educació pública i de 5.000 a la concertada. La xifra és notablement més elevada que els 5.000 plantejats dilluns -tot i que hores més tard el president del Govern elevaria la previsió a entre 6.000 i 10.000 contractacions-.



El mateix dilluns, l'USTEC-STEs -el principal sindicat del sector- va lamentar que la proposta d'Educació "no era prou ambiciosa" i que la xifra de 5.000 professionals quedava massa lluny dels 44.000 que demanava l'organització. "No en tocaran ni dos per cada centre", va denunciar el portaveu del sindicat, Ramon Font, qui va afegir que "així no es recuperen ni els 8.000 que s'han eliminat els darrers deu anys". De la seva banda, en un dur comunicat la UGT va titllar de "presa de pèl" la presentació i el contingut del pla d'Educació i va subratllar dimarts que el personal docent proposat "és totalment insuficient", més enllà de la contradicció que suposa la discrepància entre les xifres donades pels consellers d'ERC i el president Torra, de JxCat.

En la roda de premsa d'aquest dimecres, la responsable d'Acció Sindical de Sectors Públics de la Federació d'Educació de CCOO, Rosa Maria Vilaró, ha assegurat que en la reunió mantinguda aquest dilluns el Departament d'Educació els va plantejar un augment de plantilla de 5.000 dotacions, de les quals 3.200 serien docents i 1.800 personal d'atenció educativa. La sindicalista ha lamentat que aquestes xifres només van "encaminades a què no hi hagi sobreràtios" però no a atendre la veritable emergència educativa.



En línies generals, CCOO ha demanat incrementar el pressupost d'educació fins al 6% del PIB per garantir el dret a l'educació a tothom, el dret a la salut i els drets laborals i el manteniment dels llocs de treball. Pel que fa al personal, ha reclamat l'increment de docents considerant cada grup estable com un grup aula i garantint els desdoblaments pels grups estables de 15 alumnes. A això, hi suma un increment d'un mínim d'un 10% per compensar la desigualtat educativa incrementada pel confinament, i d'un 15% en els centres d'alta complexitat. En el cas de no produir-se increments de grups, els percentatges haurien de ser del 20 i 25%, respectivament. Aquesta fórmula es tradueix en la necessitats d'aquests 5.000 docents a la concertada i 16.500 a la pública.



En línies generals, CCOO ha criticat les mesures presentades per Educació i ha acusat la conselleria de manca de negociació de les mateixes. Segons ha explicat Vilaró, aquest dimarts van mantenir una mesa sectorial de personal docent universitari on Educació els va presentar un augment de la plantilla de 5.000 dotacions –com ja es va anunciar en roda de presa el passat dilluns- però que per al sindicat no suposa "cap inversió en plantilla" ja que només servirà per solucionar l'excés de ràtio. "El Departament no té en ment que hi ha una emergència educativa", ha declarat. Ha criticat també que no es va concretar com es distribuirien aquestes dotacions ni si eren només per a la xarxa pública o també per a la concertada.