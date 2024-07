Continuen els actes de rebuda als exiliats: "És una victòria incontestable i col·lectiva"

Al llarg de la jornada, s'han organitzat diversos actes per celebrar el retorn de l'exili a Suïssa de la secretària general d'ERC, Marta Rovira, el diputat republicà Ruben Wagensberg, el periodista de La Directa Jesús Rodríguez, l'activista i empresari Josep Campmajó i el vicepresident d'Òmnium, Oleguer Serra. Després de la rebuda a Cantallops, poble de Wagensberg, la celebració ha continuat davant de la seu d'Òmnium, a Barcelona

Òmnium Cultural ho ha celebrat com una "victòria incontestable i col·lectiva". El president de l'entitat, Xavier Antich, ha subratllat que "s'ha guanyat una batalla molt important", tot i que ha admès que "no és completa ni definitiva", ja que tant Puigdemont com els exconsellers Lluís Puig i Toni Comín es mantenen a l'exili. Malgrat això, ha subratllat que "cal celebrar-la". "Comencem a tenir el costum de ser especialistes de fins i tot les victòries convertir-les en derrotes. Avui és una victòria i, què coi, celebrem-la", ha remarcat durant una intervenció en el marc de l'acte.

Qui també ha pres la paraula ha estat el vicepresident primer de l'entitat, Oleguer Serra, que fins ahir mateix va ser a Suïssa. Serra ha agraït el suport rebut i ha afirmat que si se'ls ha perseguit és "per ser independentistes". Davant això, ha dit, ell continuarà fent la seva feina i treballant "incansablement" per defensar la llengua, la cultura i el país.

Òmnium ha volgut celebrar el retorn de part dels exiliats davant més d'un centenar de persones congregades davant la seu de l'entitat. Diversos dirigents independentistes s'han apropat a donar-hi suport, com és el cas del secretari general de Junts, Jordi Turull, o la presidenta del partit, Laura Borràs, així com els diputats Albert Batet i Francesc de Dalmases. També hi ha participat el president de l'ANC, Lluís Llach, mentre que per part de la CUP hi ha assistit l'exdiputada Eulàlia Reguant.

📢 Hem rebut els exiliats i encausats pel Tsunami a la seu d'Òmnium Cultural a Barcelona. Bentornats a casa vostra! pic.twitter.com/RXanzAl7mE — Òmnium Cultural (@omnium) July 12, 2024

Antich ha estat l'encarregat d'obrir l'acte i ha subratllat que el retorn d'alguns exiliats és "una victòria" que cal celebrar encara que "no sigui completa" perquè segueix havent-hi independentistes "perseguits". "Ni és completa ni és definitiva; no som imbècils, aquí no s'ha acabat res i la lluita continua", ha sentenciat. Durant la seva intervenció el president de l'entitat també ha volgut posar en valor la "determinació" dels cinc exiliats i ha lloat que s'hagin "encarat a la podridura de l'Audiència Nacional" sense "acotar el cap ni claudicar en res".

Per la seva banda, el diputat d'ERC Ruben Wagensberg ha assegurat que és "una alegria" poder tornar a Barcelona però ha admès que és un sentiment "agredolç" perquè encara hi ha independentistes que s'han hagut de quedar a Brussel·les. El diputat republicà ha volgut enviar unes paraules de suport a Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín i ha insistit que "encara queda feina". A banda, Wagensberg ha aprofitat per subratllar que l'exili els ha ensenyat que "Catalunya ha de ser una terra d'acollida".

Al seu torn, l'activista Josep Campmajó s'ha emocionat en el moment d'agrair tot el suport rebut. També ha remarcat que quan estava tornant aquest matí cap a Catalunya s'ha adonat que tornava "a un territori ocupat". Per la seva banda, el periodista de 'La Directa' Jesús Rodríguez ha assegurat que a Europa "tenen claríssim que Catalunya viu sota una dictadura judicial disfressada de democràcia" i ha insistit que els represaliats seguiran "dedicant-se a fer el mateix que els últims anys".

Durant l'acte també hi ha intervingut l'exconseller Xavier Vendrell, també encausat per Tsunami, i que actualment viu i treballa a Colòmbia. Encara que ell mateix no s'ha considerat exiliat sí que creu que està vivint "un exili econòmic" perquè li han "desmuntat la vida". Vendrell ha aprofitat la seva intervenció per fer una crida a tots els partits independentistes a deixar d'insultar-se. "No hi ha cap traïdor ni cap botifler a les files dels partits. S'ha acabat insultar-se entre companys que tenim un mateix objectiu".

Al seu torn, Marta Molina, que també estava investigada per Tsunami, ha assegurat que està "vivint en un núvol" des que es va confirmar l'arxivament de la causa, mentre que Oriol Soler ha remarcat que aquesta "victòria" demostra que l'Estat "no és un monstre inexorable ni un senyor feudal que ho pot tot". "El podem derrotar i ja ho hem fet molts cops", ha assegurat.