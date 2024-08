Controlat l'incendi de Ciutadilla, que ha cremat més de 270 hectàrees

Els Bombers de la Generalitat han donat per controlat l'incendi de vegetació que es va iniciar dimecres a primera hora de la tarda a Ciutadilla (Urgell). El foc va quedar estabilitzat el mateix dia a cap a les 8 de la tarda i, després de treballar durant la nit en tasques d'extinció, aquest dijous s'ha donat per controlat cap a la una de la tarda, 24 hores després del seu inici, segons ha informat el cos.

L'incendi de vegetació agrícola i forestal es va declarar cap a tres quarts d'una de la tarda de dimecres al terme municipal de Ciutadilla i ha afectat un total de 273 hectàrees, segons les dades provisionals dels Agents Rurals. D'aquestes, gairebé 82 són forestals, 191 agrícoles i 0,35 urbà. Durant la tarda els Bombers mantindran el dispositiu repassant el perímetre i rematant els punts calents per evitar revifades: hi treballen 27 dotacions.

L'incendi es va declarar cap a tres quarts d'una del dimecres i, segons va explicar el cap dels Agents Rurals de l'àrea regional de Lleida, Llorenç Ricou, la principal hipòtesi és una guspira que va saltar d'una màquina recol·lectora. El responsable remarca que l'activitat estava permesa fins a les dues del migdia, ja que en aquella zona estava activat el pla Alfa al nivell 3.



El fum de l'incendi de Ciutadilla, visible des de la distància. — Anna Berga / ACN

L'incendi Ciutadilla

Per precaució, aquest dimecres es va confinar la població dels municipis de Ciutadilla i Nalec durant unes quatre hores, fins a les 8 de la tarda, quan el foc va quedar estabilitzat. La tinent d'alcalde de Ciutadilla, Sandra Garrido, ha explicat que durant aquestes hores van anar informant els veïns amb la informació anaven rebent.

En paral·lel, des del consistori i a instància dels Bombers, es va fer una crida als pagesos perquè llauressin els camps per evitar la propagació del foc. "Des del primer moment els pagesos van sortir, són els defensors de la terra, és així, no hi ha ningú a que li interessi més que la terra estigui cuidada i protegida", ha afirmat Garrido.



Elevat risc d'incendi

Dimecres va ser una jornada complicada pels Bombers, ja que es van declarar fins a vuit incendis simultànis. A banda del de Ciutadilla, un altre foc a Maçanet de la Selva va obligar a confinar una urbanització i un polígon industrial. També n'hi va haver un a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. D'altra banda, l'AP-7 va estar tallada durant una estona a Subirats, a l'Alt Penedès.

Aquest dijous encara es manté el nivell màxim d'alerta per alt risc d'incendi en alguns punts del territori. Els Agents Rurals preveuen que es mantingui aquesta situació complicada arreu del país, tot i que es redueix lleugerament els municipis en perill extrem. En seran un total de 106.