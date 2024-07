Restringit l'accés a cinc espais naturals per l'elevat risc d'incendi

Les altes temperatures i l'elevat risc d'incendi per l'onada de calor que afecta bona part del país ha obligat el Govern a restringir l'accés a cinc espais naturals i l'activació del nivell màxim del Pla Alfa, el 4, a 131 municipis de 15 comarques fins divendres.

Així, quedarà restringit l'accés, a peu o en vehicle, als espais naturals de caràcter forestal. En concret, es restringeix l'accés a Montsant, Tivissa-Vandellós, Cardó-Boix, Baronia de Rialb i Ribera Salada, al Solsonès, on no s'hi podrà accedir per primera vegada per l'elevat risc d'incendi.

A partir del 00:00 Agents Rurals activem el nivell 4 del Pla Alfa a 131 municipis per perill extrem d'incendi.



Restringim l'accés a 5⃣ espais naturals:

❌Montsant

❌ Tivissa-Vandellós

❌Cardó-Boix

❌ Baronia de Rialb

❌Ribera Salada



Les activitats vinculades als centres d'estiu i centres esportius s'hauran de dur a terme fora d'espais naturals de caràcter forestal. Tampoc es poden fer excursions en zones forestals. A més, s'hauran de desplaçar a un nucli habitat les acampades, activitats esportives i rutes previstes en espais forestals i les colònies en espais forestals s'hauran de fer a l'interior de les edificacions o en l'entorn immediat si hi ha les mesures de prevenció d'incendis adients.

Un total de 25 comarques també estan en nivell 3 per perill molt alt d'incendi forestal

D'altra banda, se suspenen les obres en la xarxa interurbana de carreteres, excepte en aquells casos excepcionals que rebin el vistiplau del Servei Català del Trànsit (SCT) i els Agents Rurals. Tampoc es pot fer sega a les cunetes ni transportar productes forestals dins del bosc entre les 13.00 i les 20.00 hores.

Les comarques on s'activa el nivell màxim de risc forestal a partir d'aquest dimarts són l'Alt Urgell (amb tres municipis afectats), l'Anoia (13), el Baix Camp (10), el Baix Ebre (6), la Conca de Barberà (11), les Garrigues (17), la Noguera (6), el Pallars Jussà (2), el Priorat (23), la Ribera d'Ebre (12), la Segarra (6), el Segrià (1), el Solsonès (9), la Terra Alta (6) i l'Urgell (6). A més, un total de 25 comarques també estan en nivell 3 per perill molt alt d'incendi forestal.

Barcelona activa la fase d'alerta diürna del Pla de Calor

L'Ajuntament de Barcelona ha activat la fase d'alerta diürna del Pla de Calor amb la previsió que el pic de calor enfili les temperatures fins als 34 graus aquest dimarts a Barcelona. A més, s'ha canviat a fase d'emergència per nits tòrrides.

Donada la suma d'aquests dos factors, el Departament d'Urgències i Emergències Socials (CUESB), en coordinació amb el servei de Protecció Civil municipal i amb la col·laboració de la Creu Roja, ha activat un operatiu específic al carrer per informar persones en situació de vulnerabilitat sobre els refugis climàtics. També repartiran material preventiu com gorres i cantimplores d'aigua.



L'Emergència Calor Intensa per nits tòrrides del Pla de Calor estava activada en fase d'alera i ara passa a emergència. Aquesta s'activa quan les temperatures es preveuen per sobre dels 28 graus durant la nit. El canvi de fase comporta que el CUESB estarà amatent a les senyals d'alerta emeses per la Guàrdia Urbana i els avisos procedents de diverses fonts per si fa falta fer desplaçaments.