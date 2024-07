Revifa "l'incendi" entre les ADF i els Bombers en plena campanya forestal

La campanya d'incendis forestals d'enguany arriba en un moment de crisi entre el cos de Bombers de la Generalitat i les Agrupacions de Defensa Forestal, conegudes com les ADF. Un "incendi" que no és nou, però que en les darreres setmanes ha agafat força arran del nou Pla d'Actuació del Grup d'Intervenció (PAGI), que encara no ha entrat en funcionament després de l'allau de crítiques que va rebre per part de les ADF. Ara, són els sindicats UGT, CCOO, CATAC, CSIF i Intersindical dels Bombers qui han alçat la veu i reclamen activar-lo.

El Pla d'Actuació del Grup d'Intervenció (PAGI) s'emmarca en el Pla especial per a incendis forestals a Catalunya (INFOCAT) i on s'explica com ha de ser la coordinació entre els diferents agents implicats en l'extinció d'incendis forestals a Catalunya. En diversos comunicats i mobilitzacions, les ADF han denunciat que el nou document els relega "a un segon pla" en les tasques d'extinció. Els Bombers defensen que són una peça clau però només en la primera intervenció, pel que fa al coneixement del territori i en la prevenció.

"Volem quedar-nos com estem ara, volem poder estar a qualsevol part de l'incendi si hi ha la necessitat, sempre sota les ordres dels Bombers", comenta Ramon Torrent, president del Secretariat de les Federacions d'Agrupacions de Defensa Forestal (SFADF). Per la seva banda, Roger Juan, delegat de Bombers Intersindical-CSC, remarca que la gestió dels incendis forestals, cada vegada més "virulents i imprevisibles", requereix uns coneixements tècnics i estratègics que és difícil de coordinar amb el voluntariat de les ADF perquè no tenen la mateixa formació que els bombers.



Les tasques de les ADF, a debat

Les Agrupacions de Defensa Forestal són associacions voluntàries formades per propietaris forestals i els ajuntaments dels municipis del seu àmbit territorial que es van crear als anys vuitanta. A l'inici, les seves tasques es basaven en la prevenció d'incendis i protecció de l'entorn rural, però fa uns anys se'ls va incorporar també tasques d'extinció, unes tasques que ara estan a debat. "Amb els anys, la idea de prevenció s'ha perdut una mica a costa de voler intervenir més en l'extinció diincendis. Aquí és on sorgeix el conflicte amb Bombers", apunta Juan.

"Amb els anys, la idea de prevenció de les ADF s'ha perdut a costa de voler intervenir més en l'extinció diincendis"

Un conflicte que Torrent diu que és amb la cúpula directiva política de Bombers. Torrent ha indicat que "per responsabilitat" no es pot permetre que s'aparti les ADF de l'extinció d'incendis: "No es pot deixar al marge més de 6.500 voluntaris actius i més de 1.100 vehicles preparats per donar servei a la ciutadania de Catalunya, tant en prevenció, com en primera intervenció o extinció", sentencia.

Per la seva banda, Juan detalla que Bombers aprova que les ADF facin una primera intervenció en el seu municipi més proper, "perquè són els que estan al territori i poden actuar de pressa", però que es limitin a això i a la prevenció, i no a l'extinció. "El problema és quan volen passar d'aquesta primera extinció. Si aconsegueixen controlar i apagar el foc abans que arribem, cap problema, ho supervisem i aquí s'acaba. Ara bé, si se'ls escapa, que és normal, aleshores és quan activem tot el nostre operatiu per evitar que l'incendi sigui més gran i es converteixi en un foc forestal de grans dimensions", explica.

"Les ADF són un complement molt important", sobretot quan es produeixen focs forestals simultanis"

Juan assenyala que les ADF són "un complement molt important", sobretot quan es produeixen focs forestals simultanis, i que el PAGI ho soluciona "bastant bé". "Se'ls dona el seu espai d'actuació en una acció ràpida i un cop Bombers arriba, agafem el servei i ells queden ancorats al primer punt d'emplaçament i sota les ordres del comandament de Bombers. Es quedaran en stand-by i si se'ls necessita per alguna història, ho demanarem. Però el que no podem fer és obrir dues línies de treball paral·leles: per un costat un bomber, i per l'altre un ADF, perquè no hi ha coordinació i el risc d'atrapaments és alt", comenta Juan.

Focs cada vegada més agressius

Els sindicats dels Bombers destaquen en un comunicat que el cos no té "cap problema" amb la col·laboració amb les ADF en la primera intervenció d'un foc, el suport i el coneixement del territori. Tot i això, remarquen que la gestió dels incendis "cada vegada és més complexa i arriscada" i que els focs forestals són més violents que fa 20 o 30 anys, ja que tenen més capacitat de rapidesa.

"Nosaltres, les ADF, podem tenir experiència, però ells són els grans professionals"

En això ha influit el canvi climàtic: temperatures més altes, humitats més baixes i ratxes de vent més violentes. Aquesta combinació fa molt difícil l'extinció. "Hi ha incendis que és igual la quantitat de recursos que inverteixis que no es poden parar, per això cada vegada és més important l'estratègia i no tan els recursos. I això implica una coordinació que esdevé encara més complexa amb voluntaris de tota mena en mig d'un escenari incert i caòtic", afirma Juan.

Torrent assegura que en són conscients de la violència dels incendis: "Per a nosaltres la seguretat és primordial, no ens posarem a la boca del llop". "Nosaltres podem tenir experiència, però ells són els grans professionals", conclou. El president de Secretariat de les Federacions d'Agrupacions de Defensa Forestal (SFADF) ressalta el gran coneixement del territori de les ADF. En aquest sentit, Juan sentència que "a vegades són més útils al costat del comandament -perquè coneixen el territori- que sobre el terreny".

Les ADF, imprescindibles en la prevenció d'incendis

Els ADF fan una gran tasca de prevenció d'incendis arreu del país, amb ajudes de la Generalitat, les diputacions i els ajuntaments. "Ens dediquem a vetllar pel territori, tenir cura de la xarxa viària bàsica dels camins, mantenir-los nets perquè si hi ha un incendi puguin circular els vehicles d'extinció d'incendis i fem el manteniment de tots els punts d'aigua, entre d'altres. Torrent critica que els Bombers "són desconeixedors d'aquesta feina".

💪🌲Som ADF perquè ens unim per protegir els nostres boscos i l'entorn.



Avui viatgem al Vallès Occidental per conèixer en Xavi Garcia.



Gràcies a propietaris, voluntaris i ajuntaments per la vostra dedicació. Junts som un equip imparable!#SocADF #somterritori #adfcat pic.twitter.com/Ng8eIDr61k — SFADF (@sfadfcat) July 9, 2024

Torrent remarca que les ADF inverteixen en vehicles d'extinció per poder actuar amb rapidesa quan es declara un incendi. "El 39% dels incendis que hi va haver l'any passat van ser extingits per nosaltres. Si hi ha una columna de fum, els primers a activar-se som les ADF, perquè estem al territori", detalla.

"La cúpula directiva dels Bombers vol apartar el voluntariat de Catalunya. Sembla que fem nosa"

Torrent lamenta que la "cúpula directiva dels Bombers" vol "apartar" el voluntariat de Catalunya: protecció civil, bombers voluntaris, ADF... "La xarxa de voluntariat de Catalunya és única a escala europea. Ara sembla que fem nosa. Professionals ho som tots, n'hi ha que són voluntaris i n'hi ha que són funcionaris", sentència.

Cal destacar que hi ha un sector de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) organitzat sota el nom d'Associació d'ADF Rurals de Catalunya que ha mostrat el seu suport al Pla d'Actuació del Grup d'Intervenció (PAGI) actual i contra el posicionament del Secretariat de les Federacions d'Agrupacions de Defensa Forestal. En un comunicat, han defensat que la seva tasca ha de ser la gestió forestal, donar suport a la pagesia i contribuir a l'augment de les pastures sota arbrat.