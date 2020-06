Convoquen una vaga indefinida a les mines de Balsareny i Súria després de la mort d’un treballador

La Intersindical-CSC ha convocat una vaga indefinida a les mines de Balsareny i Súria per reclamar mesures de seguretat laboral a l'empresa industrial Montajes Rus després que un treballador morís el 4 de juny en un despreniment a la galeria on treballava. L’aturada de l’activitat començarà el 17 de juny "si la conciliació prèvia no esmena la situació i garanteix unes condicions de treball que deixin de robar vides als empleats de les mines", afirma la formació sindical, que denuncia la manca "evident" de mesures de seguretat a l'empresa.

Segons resa el comunicat, l'accident va trasbalsar la plantilla de Montajes Rus, la principal empresa subcontractada d'ICL -holding israelià d'empreses especialitzades en fertilitzants, mineria industria química- a les mines de Balsareny i Súria i on s’ha convocat la vaga. El sindicat assegura que la Generalitat "està investigant les causes de la mort per determinar si l’empresa hi té cap responsabilitat". En aquest sentit, la Intersindical-CSC denuncia l’evident manca de mesures de seguretat contemplades "en una feina perillosa com aquesta" per part d’ICL, qui té la propietat de les instal·lacions, abans en mans de l'empresa minera Iberpotash.



En aquest sentit assegura que ja hi ha hagut "nombrosos accidents" i que molts han estat "greus", i denuncia "deficiències en el treball". Amb la vaga, la Intersindical reclama més mesures de seguretat, millores en la maquinària, més controls de fums i gasos i una màquina de transport de materials per la rampa "en bones condicions d’utilització". També reclama a l'empresa que deixi de primar l’extracció de minerals "per davant de la seguretat i les vides de la plantilla".



La plantilla convocada és de 400 persones, de les quals 350 treballen a les mines de Balsareny i Súria i 50 més, a un taller a un polígon industrial de Berga o a les oficines.