Els treballadors subcontractats de Nissan encerclen la planta de la Zona Franca per reivindicar els seus drets 

Més d'un miler de treballadors de Nissan i de les seves empreses subcontractades han fet una cadena humana al voltant de la planta de la Zona Franca per reivindicar els drets de tots els empleats vinculats al grup nipó. Amb proclames com "mateix sostre, mateixos drets", els treballadors han tornat a alçar la veu contra l'anunci del tancament de les plantes a Catalunya i han lamentat que Nissan s'oblidi de les "més de 20.000 famílies" vinculades de forma indirecta a l'empresa.



La mobilització ha comptat amb representants de més d'una vintena de companyies subcontractes com Lear, Gestamp, Marelli o Magna, entre d'altres. Al final de l'acte, els treballadors han tallat uns minuts el carrer número 3 davant l'entrada a la planta de Nissan. Les mobilitzacions contra el tancament de la factoria no s'aturen i, de fet, dijous va fer-se una manifestació al voltant de la plaça Espanya de Barcelona, que va reunir unes 1.500 persones.



Durant l'acció d'aquest divendres s'han cridat consignes com "tots som Nissan". "Farem visible els invisibles", ha defensat davant els concentrats Walter Massaro, un dels portaveus de la Coordinadora de Proveïdors i subcontractes de Nissan, convocant de la protesta d'aquest divendres. En declaracions a Europa Press, Begoña, treballadora de 51 anys d'Acciona, ha explicat que treballen "colze a colze" amb els de Nissan, fent moltes funcions, com, per exemple, portant material a la línia de producció. Ella porta treballant 15 anys a la fàbrica de la Zona Franca i, al costat del seu marit, treballador de Nissan, veuen poques esperances sobre què fer si tanca, amb una hipoteca per pagar i el seu fill encara estudiant.

Una altra treballadora de Acciona, Aroa, que porta 11 anys a l'empresa, reclama tenir les mateixes condicions que els seus companys de Nissan, amb els quals ha estat treballant junts en la línia de motors. El Marc, de Tachi-S, s'encarrega de calcular quantes persones calen per a la producció de la seva empresa, que es dedica a fer seients per a Nissan: han passat de muntar 240 cotxes al dia fa dos anys a ara fer-ne 130 al dia. "Si se'n van, ens fan fora a tots", resumeix.



La Coordinadora de Proveïdors i subcontractes de Nissan ha convocat aquesta protesta per advertir de l'efecte en cadena per a l'economia de l'àrea metropolitana del tancament de les plantes a Barcelona i reclamar un pla de reindustrialització per garantir els llocs de treball actuals i oferir un futur laboral. L'organització es va fundar fa quatre anys per aconseguir l'equiparació dels seus empleats amb els de la multinacional, amb els que treballen en la mateixa línia de producció de la Zona Franca però tenen diferents condicions laborals.