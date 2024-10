La cooperació municipalista pel desenvolupament creix, però només 13 localitats hi destinen el 0,7% 

La cooperació municipalista en projectes de desenvolupament a tercers països manté una tendència a l'alça i va tancar el 2022 amb una inversió executada de 27,92 milions. Es tracta de la xifra més elevada de la darrera dècada i supera en 1,2 milions la de l'any precedent.

Ho reflecteixen les dades sobre l'Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD) recollides en un informe de l'Observatori de la Cooperació Municipalista presentat aquest dijous pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

Això no obstant, el Fons Català també ha apuntat que actualment només hi ha 13 municipis, que suposen gairebé el 30% de la població, que destinen el 0,7% del seu pressupost a cooperació, entre els quals hi ha Barcelona i Girona. A aquests s'hi suma també el suport de fins a cinc ens supramunicipals: l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), les diputacions de Barcelona i Girona, i els consells comarcals del Vallès Occidental i d'Osona.

El director del Fons Català, David Minoves, ha afegit que aquest llistat representa només l'1,8% dels governs locals de Catalunya, per la qual cosa fa una crida a la resta de municipis a augmentar els recursos per arribar-hi. Els pròxims dies, l'organització llançarà una campanya de comunicació arreu per reclamar el compliment del "compromís històric", exigit des de fa anys per entitats i institucions. Portarà el lema No va només de posar-se d'acord. Passem a l'acció. Volem el 0,7%: el percentatge per la justícia global.

Informe AOD municipalista

L'informe constata la tendència a l'alça de la cooperació municipalista, que ha anat pujant gairebé cada any des del 2015, fins a un 46,07% més. Només es va detectar un descens durant el 2020, l'any de la pandèmia, però no fou significatiu. Els recursos en l'àmbit humanitari augmenten considerablement, i ja representen el 17,61% de l'AOD total. La major part va destinat a projectes de desenvolupament, per bé que els destinats a emergències i acció humanitària són els que més creixen en termes relatius: del 2019 al 2022 han evolucionat un 104%.

En total, el municipalisme català ha destinat 13,74 milions a més de 425 projectes de cooperació al desenvolupament i acció humanitària durant el 2022. Els principals països receptors de la cooperació municipalista per ordre de volum d'AOD són Palestina (1,37 milions), Ucraïna (1,11), Colòmbia (1,05), Moçambic (0,93) i el Senegal (0,9). Minoves ha puntualitzat que l'ajuda humanitària a la Franja de Gaza encara no es reflecteix en aquest informe, ja que se centra en els anys 2022-23.

Cal destacar que una bona part d'aquesta classificació depèn de les actuacions dels ens locals amb més pes relatiu dins l'AOD, com és l'Ajuntament de Barcelona. D'altra banda, analitzant els projectes segons els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030, s'observen que hi ha una clara predominança de l'ODS 5, que es refereix a la Igualtat de gènere). En segon lloc, hi ha l'ODS 4, atribuït a l'educació de qualitat.

El Govern agraeix "l'esforç i compromís"

Yoya Alcoceba, directora general de Cooperació al Desenvolupament del Govern, ha recordat que l'increment d'aquests ajuts per part dels municipis s'ha produït en un període amb "anys electorals pel mig" i "trencaments de la gestió de les governances locals". Per això, ha agraït "l'esforç i el compromís" de tots els ens locals. Així, ha assegurat que el nou Govern continuarà apostant pel multilateralisme, les aliances i la cooperació feminista amb el desplegament del pla director.