El Fons Català constata al Senegal la "necessitat" de la cooperació municipal

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament tanca la missió al Senegal constatant els resultats dels projectes que porta a terme al país, però també "la necessitat" que la cooperació municipalista hi continuï. El president del fons, Jordi Cuadras, subratlla que el viatge institucional ha "acomplert" els dos objectius fixats. Per una banda, buscar finançament per als projectes (sobretot, els de la zona de la Casamance). I per altra banda, desplaçar-se sobre terreny per fer-ne seguiment in situ i veure'n el seu impacte positiu. La referent de la Comissió de Migracions i Desenvolupament, Amy Sabaly, posa en relleu la visió comuna en perspectiva de gènere que tenen els projectes "perquè la dona africana és el pilar bàsic de la societat".

La missió que el Fons Català ha fet al país africà s'ha tancat a Ziguinchor, on s'ha visitat l'òptica solidària que va obrir- s'hi l'any 2021. El projecte, impulsat per la Fundació Ètnia amb el suport del fons, ofereix ulleres a preus assequibles i vol contribuir a pal·liar els problemes de visió que pateix la gent sense recursos a la regió de la Casamance.



La de Ziguinchor és la primera de les òptiques que va obrir-se. I a finals de l'any passat, a aquesta se n'hi va sumar una segona a Sédhiou. En el marc del projecte també es fan sessions de sensibilització a escoles -tant a alumnes com a professors- perquè facin d'antena i contribueixin a detectar casos d'infants que necessitin unes ulleres per poder seguir les classes a l'aula.

A Ziguinchor, qui gestiona l'òptica són dones de l'entitat local Union Régionale Santa Yalla (URSY). Perquè el projecte, en paral·lel, també té una visió en perspectiva de gènere amb l'objectiu de contribuir a empoderar les dones senegaleses.



"Som una organització de dones, formada per dones, que fem activitats que generen beneficis", explica la presidenta de l'URSY, Mariama Mane. "Aquesta és una regió on les dones estimen poder treballar per elles mateixes i ser autònomes; són lluitadores", hi afegeix la presidenta.

A més de l'òptica solidària, a la seu de l'URSY les membres de l'associació també hi tenen altres serveis. Entre aquests, un estudi de ràdio -que emet programació regular- o una escola maternal, amb catorze alumnes.



La visita a l'òptica solidària d'Ètnia i el Fons Català ha tancat la missió institucional al país africà. Al llarg de la setmana, el president del fons, Jordi Cuadras, i la referent de la Comissió de Migracions i Desenvolupament, Amy Sabaly, han visitat Dakar, Thiès, Ziguinchor i Kolda.

"La missió tenia dos objectius i els hem aconseguit"

"La missió tenia dos objectius i els hem aconseguit", ha subratllat Cuadras. "Per una banda, fer interlocució amb diferents agències i entitats que ens permetin seguir finançant projectes al Senegal; i per l'altra, veure com els objectius dels nostres projectes s'estan complint", ha afegit el president del Fons Català, posant en relleu els eixos que els guien: el desenvolupament econòmic, la lluita contra el canvi climàtic, l'atenció a la salut mental o visual i l'empoderament de les dones.

"Els reptes no s'acaben"

El president del Fons Català, però, també recorda que "el Senegal és un dels 25 països més pobres del planeta i que els reptes i els projectes que cal dur-hi a terme no s'acaben". "Per tant, el missatge que donarem als ajuntaments quan avaluem amb ells la missió és que continuem necessitant la solidaritat municipalista per a la cooperació en un país, el Senegal, que considerem estratègic", ha afirmat.



Jordi Cuadras també ha recordat que fa gairebé 30 anys que el Fons Català i els ajuntaments que s'hi agrupen porten a terme projectes al país africà. I que, de fet, el Senegal és un dels dos llocs a l'estranger on l'entitat hi té oficina pròpia (l'altra es troba a Costa Rica).

Nens de l'escola maternal de Ziguinchor mirant la pissarra de la classe. — Xavier Pi / ACN

"La dona africana, el pilar bàsic"

La referent de la Comissió de Migracions i Desenvolupament, Amy Sabaly, ha posat l'accent en la tasca que fa el Fons Català per empoderar les dones al Senegal. "A la majoria dels projectes sempre hi veiem que la perspectiva de gènere és cabdal, perquè la dona africana és el pilar bàsic de la societat", ha ressaltat.



Sabaly ha recordat, per exemple, que iniciatives com les cooperatives de dones que autogestionen hortes a la Casamance o les òptiques solidàries responen, precisament, a aquest objectiu. "Les reforcen, les capaciten i les acompanyen; això es tradueix en què elles estan molt ben enxarxades i es donen suport les unes a les altres", afirma la referent de la comissió.

"La societat africana no s'entendria sense la mirada de la dona"

Per això, Amy Sabaly destaca la voluntat del Fons Català de continuar impulsant projectes com aquests al Senegal, i de buscar aquelles vies de finançament que facin possible dur-los a terme. "La societat africana no s'entendria sense la mirada de la dona, perquè ella al capdavall és qui porta el pes de la casa, de la família i de l'home mateix", conclou.



A Jordi Cuadras, cap de l'oposició a l'Ajuntament d'Igualada, i a Amy Sabaly, regidora a l'Ajuntament de Girona, els han acompanyat la responsable de projectes europeus, Marta Anglès; el responsable de l'Àrea d'Àfrica, Mediterrània i Àfrica, Joan Ribas, i el representant del Fons Català al Senegal, Toti Rovira.

Solidaritat municipalista

A Dakar, la delegació ha explorat vies de finançament europeu per als projectes de cooperació municipalista a la zona de la Casamance. Entre d'altres, s'han reunit amb la delegació de la Unió Europea (UE) i amb les agències de desenvolupament luxemburguesa (LuxDEV) i francesa (AFD). També han mantingut trobades institucionals amb el delegat de la Generalitat, Javier Calderón, i l'ambaixadora espanyola, Dolores Ríos.



A Thiès, el Fons Català ha visitat el centre de salut mental Dalal-Xel. Aquí, la cooperació municipalista vol impulsar-hi un projecte per acostar l'atenció a pacients amb malalties mentals que viuen en zones rurals (i que no tenen mitjans per poder-se desplaçar a Thiès).

Des d'aquí, la missió del Fons Català s'ha desplaçat al sud del país, a la regió de la Casamance. Precisament, la majoria dels 30.000 senegalesos que viuen a Catalunya procedeixen d'aquesta àrea del Senegal. A Ziguinchor, el fons ha avaluat el projecte interuniversitari que vol mitigar la salinització del delta del riu (que deixa ermes terres de conreu i força la població local a desplaçar-se).



I a Kolda, el Fons Català s'ha reunit amb l'entitat Forum pour un Développement Durable Endogène (FODDE). Experta en sobirania alimentària i perspectiva de gènere, és la contrapart al país africà del projecte que promou cooperatives de dones que s'autogestionen hortes a través d'un sistema de microcrèdits.



La iniciativa, que ha beneficiat més de 1.400 dones, ja s'ha traduït en 21 cooperatives arreu de la Casamance. Durant la missió institucional s'ha visitat una d'aquestes hortes al poble de Medina Boutialabou.