El Fons Català de Cooperació denuncia que el govern de Nicaragua li ha tancat l'oficina regional a Managua

El Govern de Nicaragua ha tancat l'oficina regional del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament a Managua després d'expulsar-ne el seu responsable, Xavier Ruiz, el juny. El diari oficial La Gaceta publica en una resolució del 16 d'agost la cancel·lació del registre de l'oficina, vigent des del 2002, informa l'entitat. El fons ha traslladat l'oficina d'Amèrica Central a Costa Rica, on ja pensava desplaçar-se. El Fons Català de Cooperació és una organització formada per ajuntaments i altres organitzacions municipalistes del Principat.

En declaracions a l'ACN, Ruiz lamenta que cal estar "molt alineat" amb les polítiques governamentals per continuar fent cooperació a Nicaragua en aquests moments. Amb tot, assegura que seguiran treballant "a Nicaragua amb la gent de Nicaragua". L'oficina tenia actualment 15 projectes actius amb uns 700.000 euros en execució.

​

El diari oficial insta l’organització a "procedir a la liquidació dels seus béns i actius", un decisió que el Fons Català veu "irreversible" a partir d’uns arguments que considera "inversemblants". De fet, sosté que no es tracta de l’única entitat, ja que durant els darrers mesos "milers d’organitzacions s’han trobat en la mateixa situació".

De fet, assegura que en l’últim any les gestions administratives en aquest país s’havien tornat "cada vegada més complexes i feixugues" i havien dificultat la seva tasca. Precisament el juny passat, el representant del Fons Català va rebre una trucada oficial comminant-lo a sortir del país en un marge de 72 hores, "deixant l’oficina sense representació i sense cap possibilitat de fer un tancament adequat i ordenat fins el dia d’avui".



Tal com ha explicat Ruiz, a Nicaragua és "molt difícil treballar amb qualsevol espurna de discrepància", i ha afegit que ho considera una situació "impensable" perquè una cooperació pugui ser "absolutament neutre". De fet, el responsable de l’oficina afirma que ni tan sols esdevenien una veu "molt crítica", però que la decisió ha arribat en el marc d’una situació "cada vegada més insostenible".

Centenars de persones "desprotegides"

"Centenars de persones quedaran desprotegides en projectes que estaven actius: educatius, de salut mental o de sanejament que teníem en marxa. Tot això està en risc", ha avisat. Ruiz també ha subratllat que hi ha unes 200.000 persones nicaragüenques refugiades a Costa Rica, "perseguides del país".



"La idea és obrir vies alternatives, buscar altres formes de suport, hi estem treballant amb altres agències i entitats", ha afirmat. "Si no es pot ser lliure i crític no es pot seguir fent cooperació tal com l’havíem plantejat quan ens hi vam instal·lar. També buscarem alternatives per la població que continua reprimida a Nicaragua, per exemple periodistes que continuen fent la seva feina des de la clandestinitat i que necessiten algun tipus de suport", ha conclòs.