La cooperació municipalista en projectes de desenvolupament en països del sud creix un 40% des del 2015 

La cooperació municipalista en projectes de desenvolupament en tercers països ha crescut un 40% des del 2015 a Catalunya, passant dels 19 als 25,3 milions d'euros. Així ho assenyalen les dades publicades pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, que, segons el president de l'entitat, Isidre Pineda, són mostra de "la decidida aposta del municipalisme català per augmentar i consolidar l'ajuda oficial al desenvolupament (AOD) any rere any".

Entre 2019 i 2021, l'AOD executada dels ajuntaments va incrementar-se un 6%, assolint un nivell d'execució del 85%. També segons l'informe, 13 ens locals van destinar més d'un 0,7% dels seus ingressos a cooperació -l'objectiu fixat a escala internacional-, mentre que la mitjana estatal és d'un 0,26%.

Entre els ens que se situen per sobre d'aquest objectiu del 0,7% hi ha els ajuntaments de Badia del Vallès, Castellbisbal, Santa Coloma de Gramenet, Torrelles de Llobregat, la Roca del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Sant Boi de Llobregat, Caldes de Montbui, Igualada i Sant Adrià de Besòs, a més de la Diputació de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). A banda, segons el Fons Català de Cooperació, hi ha 48 consistoris catalans que se situen per sobre de la mitjana estatal (0,26%).

Colòmbia, Senegal i Moçambic, destins prioritaris

Pel que fa a les línies d'actuació, entre el 2019 i el 2021, el 58% de l'ajuda oficial al desenvolupament (AOD) municipalista es va destinar a projectes de cooperació al desenvolupament, seguit per projectes d'ajuda humanitària i projectes d'educació.



Per països, entre el 2019 i el 2021, Colòmbia va ser el destí de la major part de les AOD, amb 4,3 milions. El segueixen Senegal (3,1 milions), Moçambic (2,1 milions), Palestina (1,9 milions), i el Salvador (1,4 milions). D'altra banda, també destaca que, dels 26,5 milions executats en projectes de desenvolupament entre el 2019 i el 2021, un 23% es van destinar programes centrats en l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) de pau, justícia i institucions sòlides, un 20% a l'ODS d'igualtat de gènere, mentre que un 15% a l'ODS d'educació de qualitat.

El president del Fons Català de Cooperació, Isidre Pineda, ha celebrat que les dades demostren que hi ha una "tendència creixent a progressar", i que aquesta és "sostinguda i resilient" davant les crisis que s'han donat en els últims temps, especialment arran de la covid-19. En aquest sentit, ha assegurat que les dades en cooperació municipalista presentades aquest dimarts són "la punta de llança" per assolir l'objectiu del 0,7% en l'horitzó 2030.