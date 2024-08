La Copa Amèrica més enllà de l'àmbit esportiu: s'han programat més de 200 activitats culturals i gastronòmiques 

Més enllà de la faceta esportiva, un ampli programa d'activitats que acompanyarà en les properes setmanes la celebració de la Copa Amèrica de vela de Barcelona. Amb propostes culturals, artístiques, gastronòmiques, de ciència i d'oci, l'organització, l'Ajuntament i més d'una quarentena d'entitats convida tota la ciutadania a conèixer i gaudir d'un dels principals esdeveniments esportius del món.

Sota el nom de Regata Cultural, s'han programat més de 200 activitats. Destaquen propostes com els concerts a l'aire lliure oberts a tothom, el cicle de xerrades Mar de fondo a les biblioteques; l'exposició Parlen els oceans, escoltem!" al Museu de Ciències Naturals; les propostes gastronòmiques del cicle Tasta'm, per degustar cuina marinera als mercats municipals, i el Street Food Market Barceloneta. Consulta tot el programa d'activitats.



Mercè Arts de Carrer

El Port Olímpic, amb un espai totalment renovat, accessible i sostenible, amb àmplies zones de passeig, es convertirà per primer cop en l'escenari de la festa major de Barcelona. Els dies 21, 22 i 24 de setembre, el Mercè Arts de Carrer permetrà redescobrir el nou Port Olímpic amb una programació diürna destinada a tots els públics.

El 10 d'octubre hi haurà una cerimònia des de la platja, amb un espectacle impactant i visual, obert i gratuït. A partir de dijous, i durant tota la competició, de divendres a diumenge es programaran més de trenta actuacions a l'escenari principal del Village. La proposta cultural, dissenyada per l'ICUB, consta d'una vintena d'actuacions per a tots els públics amb diferents manifestacions culturals al voltant de la cultura popular de la ciutat.

Museus, biblioteques, ciència i cinema

Biblioteques, museus i altres institucions de la ciutat impulsen exposicions, debats, xerrades, espectacles i activitats familiars. Aquestes iniciatives permetran descobrir, per exemple, la tecnologia que hi ha darrere de les regates de vela, els reptes que afronten les ciutats costaneres, la feina i els somnis de les dones navegants, les expedicions a través del mar, la millor literatura marítima o, fins i tot, el cant de les sirenes.

Us recomanem l'exposició Competir al mar, que estarà al Museu Marítim de Barcelona fins al 10 de novembre. A més, el 5 d'octubre farà l'activitat infantil De regata al Museu. El Disseny Hub Barcelona acull del 10 d'octubre al 23 de febrer l'exposició L'oceà parla. Noves ecologies i economies del mar. Per altra banda, més de dos-cents objectes rescatats del fons del mar us esperen a Naufragis. Història submergida, al Museu d'Arqueologia de Catalunya.



Activitats de gastronomia, restauració i comerç

També s'han programat activitats de gastronomia, restauració i comerç i als mercats de la ciutat, com el Street Food Market Barceloneta, que se celebrarà del 27 al 29 de setembre i del 4 al 6 d'octubre; el Poblenou Wine Festival, el 28 i 29 de setembre i tots els caps de setmana d'octubre; o el Born Districte Gastronòmic, de finals de setembre a finals doctubre.

L'Institut Municipal de Mercats i la Federació de Mercats Municipals han preparat el cicle gastronòmic Tasta'M, que combina productes de temporada i mar amb música. Se celebra a diferents mercats de la ciutat des del mes de maig i es clausura a la fira Mercat de Mercats del 18 al 20 d'octubre.