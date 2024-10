La Copa Amèrica no repetirà a Barcelona com a seu de la competició esportiva. El Team New Zealand, guanyador de la 37a edició i, per tant, equip que decideix la seu de la següent edició, ha emès un comunicat en què explica que vol expandir la prova i que "és difícil ampliar el nombre d'equips amb l'espai per a infraestructures disponible a Barcelona". Cal recordar que la competició ha costat més de 50 milions a les arques públiques.

El conseller delegat del projecte, Grant Dalton, ha valorat l'experiència de Barcelona com un "èxit", malgrat l'oposició social que ha rebut la competició des del principi. Segons l'organització, la 37a edició de la prova ha atret 2,56 milions de persones a Barcelona durant els 59 dies que ha durat i afegeix que s'ha viscut un increment d'audiències televisives global del 50%. No obstant, molts sectors de la ciutat han posat en dubte el retorn social i econòmic de la competició, que també ha provocat un augment del preu dels habitatges i molts problemes d'accés a la Barceloneta.

El tinent d'alcaldia d'Economia de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Valls, ha descartat que la ciutat vulgui acollir la nova edició de la competició de vela. Ho ha dit en una entrevista a Rac1. Ha detallat que no tornaran a fer la inversió pública que han fet en aquesta ocasió.



"No ofereix l'espai necessari per als seus plans d'expansió"

Els organitzadors de l'esdeveniment asseguren que en l'edició hostatjada a Barcelona, la Copa Amèrica ha vist un "creixement significatiu" en diversos fronts. "Com a resultat d'aquests èxits sabem que tenim un nombre de propietats valuoses que volem continuar construint", ha assegurat Grant Dalton, director executiu de l'Emirates Team New Zealand.

"Mantenim una ment oberta sobre quina és la millor manera d'aconseguir-ho en un lloc o en diferents llocs que puguin disparar la 38a Copa Amèrica amb una major petjada global, més equips i augmentant les oportunitats generals d'expansió", ha afegit Dalton.

El diari El Mundo ha publicat que València es postula per agafar el testimoni barceloní i recuperar un esdeveniment que ja va organitzar el 2007 i el 2010. Cal recordar que la ciutat va haver de pagar sis milions del deute acumulat en l'última edició, que va ser una ruïna.