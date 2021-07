"Amb aquestes xifres de contagis, clarament no hem fet bé les coses", ha admès el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, en declaracions a Catalunya Ràdio. En aquest sentit, ha afegit que la celebració dels grans festivals de música, com el Vida, el Canet Rock o el Cruïlla, malgrat que ha admès que aquest últim va estar "molt ben organitzat", va ser un "error" i "no ho repetiria" perquè amb la seva realització es van enviar missatges contradictoris. Ara bé, considera que els festivals "no han tingut un gran impacte, una explosió de contagis". L'error, afirma, ve més pel concepte que es traslladava: "El missatge que estem sortint del final del túnel. Des d'aquest punt de vista el missatge no era el millor", ha argumentat.



El conseller ha afirmat que les dades epidemiològiques continuen sent "molt dolentes", tot i que amb una certa "ralentització" en el grup de 15 a 29 anys. Ha afirmat que el coronovarius no desapareixerà i augurat noves onades. D'altra banda, ha explicat que hi ha un miler de treballadors de centres sanitaris que tot i estar vacunats amb la pauta completa s'han infectat en aquesta cinquena onada. Això, segons el conseller, tensiona també el sistema de l'atenció primària i els hospitals en plena època d'unes vacances molt necessàries després de un any i mig de pandèmia. En aquest sentit, ha afegit que no s'estan denegant vacances "però sí permisos".



Per últim, Argimon ha avançat que des de la Generalitat s'estan plantejant un canvi en l'estratègia de vacunació, en la qual es podria vacunar amb la pauta completa les persones que han passat la malaltia. "Està sobre la taula". Una altra de les propostes que estan estudiant és si caldrà que facin quarantena les persones correctament vacunades si són contacte estret de positiu i que, amb el protocol actual, se la poden estalviar.