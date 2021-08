Quan encara s'arrosseguen les conseqüències de la cinquena onada de la pandèmia de Covid-19, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ja avisa que és "molt probable" que n'arribi una sisena. En una entrevista a Catalunya Ràdio, ha advertit que s'haurà de "conviure amb el virus". "Com més protegits estiguem, més es podrà controlar", ha pronosticat sobre l'eventual sisena onada. El titular de Salut ha recordat que si bé la vacuna no evita el contagi, sí que el fa més difícil, fins a vuit vegades més, ha indicat, i que, sobretot, disminueix molt la possibilitat d'emmalaltir de manera greu.

En aquest sentit, ha lamentat el fort descens del ritme de vacunació durant l'agost. Argimon ha reconegut que no esperaven que la vacunació a l'estiu baixés a unes 300.000 dosis la setmana i que confiaven posar-ne unes 450.000. El conseller també creu que "molt probablement hi haurà contagis" de les aglomeracions sense mesures en festes com les de Gràcia i ha cridat a la "responsabilitat de tothom" després que el toc de queda hagi caigut en la majoria de municipis.

El conseller considera que haver arribat pràcticament al 64% de la població catalana amb pauta completa de la vacuna de la Covid-19 a hores d'ara és una xifra "molt bona", si bé no esperaven que el ritme de vacunació a l'estiu baixés com ho ha fet. "Ara és molt bon moment per posar-se la vacuna. Ens pot servir per encarar molt millor el curs", ha subratllat. De fet, ha afirmat que els agradaria arribar al 100% de primeres dosis entre els estudiants majors de 12 anys i al 50% amb pauta completa quan comenci el curs, el 13 de setembre. A Catalunya Ràdio, Argimon ha indicat que es tracta d'una població d'unes 300.000 persones i que les podrien vacunar en una setmana. Segons dades de Salut, gairebé la meitat d'aquet grup ha rebut ja la primera dosi.



Sobre la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de no autoritzar l'ampliació del toc de queda, Argimon ha defensat que demanaven la mesura per motius "estrictament sanitaris" i ha indicat que es registren més de 9.000 contagis la setmana i hi ha prop de 1.400 pacients ingressats a planta i prop de 500 a les UCI a causa de la Covid-19. Després de la caiguda del toc de queda a pràcticament tots els municipis, Argimon diu que la principal eina que hi ha ara per controlar la pandèmia és la vacunació i també ha fet una crida a la "responsabilitat de tothom", tant de dia com de nit.