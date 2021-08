La millora de la situació epidemiològica a Catalunya es trasllada a poc a poc als hospitals, que aquest dijous compten amb menys de 1.300 ingressats -en concret, 1.263, 53 menys que el dia anterior-, una fita que no s'assolia des del 14 de juliol. La xifra s'allunya del 2.299 pacients amb Covid-19 als centres sanitaris que hi havia l'1 d'agost, quan va assolir-se el sostre assistencial de la cinquena onada. Progressivament també millora la situació a les UCI, on ara hi ha 442 persones amb coronavirus, una menys que en l'anterior balanç. En aquest cas, el topall de la cinquena onada són els 598 ingressats que hi havia a la unitat de crítics tant el 7 com el 9 d'agost. Des d'aleshores l'ocupació ha caigut al voltant d'un 25%.



Pel que fa a la resta de dades, la situació segueix millorant però ho fa d'una manera cada vegada més lenta. En les darreres 24 hores, el Departament de Salut ha confirmat 1.482, mentre que la xifra de l'última setmana amb dades definitives -entre el 16 i el 22 d'agost- baixa dels 9.000, un fet que no succeïa des de finals de juny, quan va iniciar-se l'actual onada. En el punt àlgid de l'actual onada se superaven els 50.000. La velocitat de propagació o taxa Rt es manté per sota de l'1, però ja està amb 0,85 i acumula gairebé tres setmanes a l'alça. Amb tot, mentre no arribi a l'1 indica que l'epidèmia segueix decreixent.



El risc de rebrot cau lleugerament fins als 214 punts, però encara supera els 200, que indiquen un risc molt elevat. La incidència acumulada de casos per 100.000 habitants cau als 115 a set dies i a 267 a 14 dies, nivell que no es donaven des de finals de juny. La mortalitat, en canvi, tot i que es manté a la baixa -ara es registren 139 víctimes a la setmana- està molt per sobre de la desena que hi havia a l'inici de la cinquena onada. De fet, en aquell moment tot just es registraven uns 500 contagis al dia -ara són uns 1.300, de mitjana-, als hospitals hi havia menys de 500 ingressats amb Covid, dels quals menys de 150 estaven a l'UCI. Una pressió assistencial que encara queda lluny.