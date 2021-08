Iniciada amb una virulència sorprenent al voltant de Sant Joan -en un moment d'aixecament de bona part de les restriccions-, la cinquena onada de la pandèmia de la Covid-19 acumula dies de davallada a Catalunya. Ja fa unes quatre setmanes que els casos van clarament a la baixa, després d'assolir un sostre de més de 50.000 contagis setmanals detectats, mentre que la pressió hospitalària, que va arribar al pic fa un parell de setmanes, també va de caiguda, tot i que es manté a nivells encara molt elevats. Repassem amb cinc dades la davallada de la cinquena onada.

Els contagis cauen a una quarta part

Les darreres 24 hores, el Departament de Salut ha registrat 878 casos, una xifra marcadament més baixa de la que es donava fa tot just un mes. De fet, els contagis s'han reduït a una quarta part dels que hi havia en el pic de la cinquena onada, caracteritzada pel predomini de la variant delta de la malaltia. Si entre el 7 i el 13 de juliol van detectar-se 51.593 casos de Covid a Catalunya -una xifra inèdita en tota la pandèmia-, la darrera setmana amb dades definitives -entre el 6 i el 12 d'agost- el volum és de 12.775, el 25%. La davallada de contagis òbviament també es reflecteix en la incidència acumulada de casos per 100.000 habitants, que a set dies se situa en 164,18 i a 14 en 401,83, clarament per sota dels 663,06 i 1.280,45 que van suposar el sostre de l'actual onada. De fet, ja fa un parell de setmanes que la incidència de casos va a la baixa en totes les franges d'edat.

El risc de rebrot passa de 1.974 a 300

La primera setmana de juliol el risc de rebrot va arribar als 1.974 punts, la xifra més alta en tota la pandèmia a Catalunya i un volum molt preocupant tenint en compte que es considera que hi ha un risc molt elevat quan se superen els 200 punts. Des d'aleshores, la xifra s'ha anat reduint i aquest dilluns se situa en 300 punts, un nivell que encara és molt elevat però que ja indica que la situació torna a apropar-se a un nivell de control.

25 dies amb l'Rt per sota de l'1

La velocitat de propagació de l'epidèmia o taxa Rt va situar-se al llindar del 3,5 a principis de juliol, en el moment d'explosió de contagis, quan cada persona positiva generava de mitjana 3,5 casos més. Ara, en canvi, cada 100 positius contagien de mitjana 79 persones, de manera que l'Rt està en 0,79. Fa una setmana el nivell era més baix -0,73-, però l'Rt ja acumula 25 dies per sota de l'1, el que indica un decreixement de la pandèmia.

Una positivitat a la baixa, però per sobre del que vol l'OMS

L'OMS considera que per tenir l'epidèmia sota control cal que la positivitat de les proves -PCR o test d'antígens- se situï per sota del 5%, un llindar que Catalunya supera avui, ja que es troba en el 8,43%. Es tracta, però, del nivell més baix des del registrat del 21 al 27 de juny i, sobretot, és menys de la meitat del 21,47% que va donar-se entre el 12 i el 18 de juliol, quan més d'una de cada cinc proves era positiva. Per tant, també en aquest indicador la situació ha millorat notablement.

El sistema hospitalari menys tensionat

El pic de pressió assistencial va assolir-se setmanes més tard del sostre de contagis de la cinquena onada, amb 2.299 ingressats per Covid i un màxim de 598 crítics. La situació ha millorat els darrers dies i ara mateix hi ha 1.723 pacients als hospitals amb coronavirus i 517 a les UCI, unes xifres que presumiblement han de continuar caient aquesta setmana. Quan va iniciar-se la cinquena onada les morts setmanals per Covid se situen per sota de la desena, mentre que ara n'hi ha gairebé 190, un increment molt important però ja per sota dels prop de 250 que van registrar-se fa un parell de setmanes. És a dir, la mortalitat ha crescut molt, però també comença a caure de manera significativa.