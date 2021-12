La sisena onada de la pandèmia de Covid-19 a Catalunya continua a l'alça, fins al punt que la velocitat de transmissió o taxa Rt ha pujat lleugerament i se situa en l'1,30, de manera que cada 100 positius contagien 130 persones més. Paral·lelament, la pressió assistencial també va a més i, segons les darreres dades del Departament de Salut, ara mateix ja hi ha 795 ingressats als hospitals amb la malaltia, 47 més que dilluns i la dada més alta en els darrers tres mesos. A l'UCI, però, la pressió cau lleugerament i ara compta amb 175 ingressats, sis menys que el dia anterior. La mortalitat també creix i la darrera setmana amb dades definitives s'han registrat 40 víctimes mortals, una dada que multiplica per quatre la que hi havia fa un mes.



Pel que fa als contagis, l'última setmana amb dades consolidades -del 27 de novembre al 3 de desembre- se'n van notificar 15.916, és a dir, prop de 2.300 al dia de mitjana, el volum més elevat des de principis d'agost. La incidència acumulada de casos per 100.000 habitants ja supera els 200 a 7 dies i se situa en 355 a 14 dies, mentre que la positivitat de les proves és del 7,37%, clarament per damunt del llindar del 5% fixat per l'OMS per tenir l'epidèmia sota control.



La dada positiva és que la vacunació torna a anar l'alça i l'última setmana s'han posat més de 90.000 primeres i segones dosis, quan en fa dues tot just se n'havien posat 37.000. Les terceres dosis també avancen i ja se n'han inoculat més de 830.000 en total.