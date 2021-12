La sisena onada de la pandèmia de coronavirus comença a impactar de manera significativa a les UCI dels hospitals catalans. Segons les darreres dades del Departament de Salut, ara mateix hi ha 165 persones a les UCI amb Covid-19, 17 més que el dia anterior. El nombre de pacients crítics creix progressivament des del 9 de novembre, quan n'hi havia 78, i des d'aleshores s'ha més que doblat. També ha augmentat de manera significativa els ingressats totals als hospitals amb la malaltia, que ja són 713 -19 més que dijous-, la dada més elevada des del 12 de setembre. En aquest cas el creixement va arrencar el 5 de novembre, quan hi havia 309 pacients, de manera que el volum també s'ha més que doblat.



El nombre de contagis s'han doblat en tot just dues setmanes, passant de poc més de 6.000 casos a més de 12.500, és a dir, ja gairebé n'hi ha 2.000 al dia de mitjana. La positivitat de les proves fa dies que supera el 5% fixat per l'OMS per tenir l'epidèmia sota control -ja és del 6,47%- i, de fet, l'epidèmia segueix en expansió, com demostra el fet que l'Rt o velocitat de transmissió està a l'1,33, de manera que cada 100 positius contagien de mitjana 133 persones més.



La mortalitat creix més lentament i ha passat de 26 víctimes fa dues setmanes a 36 l'actual, un fet que s'explica en bona part gràcies a la vacunació, que ja cobreix amb la pauta completa el 75,2% de la població catalana i el 84,3% dels majors de 12 anys, aquells que s'han pogut vacunar. El ritme de punxades s'ha incrementat els darrers dies, des que va anunciar-se l'obligatorietat del passaport Covid a la restauració, i també creix de manera molt important la inoculació de terceres dosis.