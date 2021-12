Salut confirma els dos primers casos de la variant Òmicron a Catalunya

La variant Òmicron ja ha arribat a Catalunya. Salut ha explicat que els dos casos que per ara eren sospitosos s'han confirmat com a positius d'aquesta variant, de manera similar a com ja havia passat en altres llocs de l'Estat i en diversos països europeus. Es tracta de dos viatgers que van arribar a l'aeroport del Prat procedents de Sud-àfrica i ara estan degudament aïllats. Hi ha també altres casos en estudi tot i que no n'ha trascendit el nombre.

Aquesta mitjanit entra finalment en vigor el certificat Covid a la restauració, gimnasos i residències

En una roda de premsa per explicar l'evolució de la pandèmia, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha confirmat els dos casos i ha dit que quan una nova variant entra al continent europeu "més tard o més d'hora" arriba també a Catalunya. Argimon també ha explicat que ja s'ha obert la cita prèvia per obtenir la dosi de reforç de la vacuna a tots els majors de 60 anys.



Pel que fa al certificat Covid, el conseller ha destacat que se n'han registrat fins el moment més d'11 milions de descàrregues, de les quals més de dos han estat en els últims dies, després que Salut anunciés que seria obligatori per entrar a la restauració, gimnasos i residències. Això ha fet disparar de nou la vacunació a Catalunya, que estava en xifres molt baixes.



El certificat Covid entrarà finalment en vigor aquesta mitjanit després que s'hagués de suspendre temporalment davant l'alt nombre de peticions de descàrrega registrades a la web. S'ha habilitat també una nova manera per obtenir-lo, sense que calgui estar donat d'alta a La Meva Salut, des de la mateixa web on es demana cita per la vacunació.



Argimon ha subratllat que tot i l'existència de la bretxa digital, la cita per la vacunació ja es va haver de gestionar a través d'internet i la ciutadania hi va poder accedir, i ha tornat a demanar la col·laboració de les xarxes personals per ajudar a tothom qui no pugui descarregar-se'l.