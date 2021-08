Més de cinc milions de catalans ja tenen la pauta completa de vacunació de la Covid-19, segons les darreres dades del Departament de Salut. A la pràctica, això significa que el 63,5% de la població ha completat el procés, un percentatge que s'eleva al 74,5% en el cas dels majors de 16 anys. Paral·lelament, la majoria d'indicadors epidemiològics segueixen millorant i un dia més es consolida el descens de pacients crítics de coronavirus. En concret, ara mateix hi ha 466 persones ingressades a l'UCI amb la malaltia, nou menys que el dia anterior i, sobretot, molt per sota dels 598 que hi havia el dia 9, quan va assolir-se el sostre de pressió assistencial de la cinquena onada. Els 466 és la xifra més baixa del darrer mes.



Tot i que les últimes 24 hores ha augmentat en quatre, també manté una tendència a la baixa la dada d'ingressats als hospitals amb coronavirus, que ara és de 1.373, un nivell que no s'assolia des de mitjans de juliol. Pel que fa a la resta d'indicadors, la velocitat de transmissió o taxa Rt es manté en el 0,81, de manera que l'epidèmia continua de caiguda, i el risc de rebrot baixa 12 punts i ara està en 234, encara per sobre del llindar de 200 que marca el risc "molt elevat".



La incidència acumulada de casos a set dies per 100.000 habitants és ara de 126,49 -set menys-, mentre que a 14 dies està en 305 (17 menys) i el 7,18% de proves de la darrera setmana han donat positiu, encara per sobre del 5% que estableix l'OMS com a topall per tenir l'epidèmia sota control. En qualsevol cas, els casos van a la baixa i la darrera setmana s'han registrat 9.847 contagis, el que suposa una mitjana de poc més de 1.400 al dia, clarament per sota dels més de 7.000 que es donaven en el moment àlgid de la cinquena onada.