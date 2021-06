Esclat de nous casos de coronavirus a Catalunya. No es pot parlar d'una situació inèdita després de més de 15 mesos de pandèmia, però sí que el volum de contagis està fent retrocedir les dades a xifres de l'inici de la primavera. De fet, empitjoren tots els indicadors epidemiològics. L'expansió de la variant Delta de la Covid-19, el major contacte social provocat per la supressió de bona part de les restriccions i el baix nivell de vacunació entre la població jove són algunes de les claus que expliquen l'actual situació que, de moment, encara no ha comportat un increment preocupant de la pressió hospitalària. Ara bé, el Grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos (BIOCOMSC) de la UPC ja alerta que la pujada, especialment important entre la gent jove, pot traduir-se en un augment dels ingressos als hospitals i en una saturació de l'atenció primària.



En les darreres 24 hores, el Departament de Salut ha confirmat 2.587 casos de coronavirus, una dada inèdita des de l'abril. Gairebé 2.000 corresponen a casos de dilluns, una xifra que de ben segur augmentarà els propers dies, quan es completin les dades. Això ha provocat que l'Rt vagi a l'alça i ja sigui de l'1,35, set centèsimes més que en l'anterior balanç, i que significa que cada 100 positius contagien 135 persones més. El risc de rebrot puja 22 punts de cop i ja està en 146, clarament en la franja elevada, mentre que la positivitat de les proves s'allunya del 5% fixat per l'OMS per tenir l'epidèmia sota control i ja se situa en el 5,80%. Paral·lelament, la incidència acumulada de casos a 14 dies per 100.000 habitants puja a gairebé 111, 12 més que ahir. A més, també puja lleugerament la pressió hospitalària, ja que els ingressats a planta a coronavirus són 467, sis més, i a l'UCI n'hi ha 136, cinc més.

Per tot plegat, en un fil a Twitter el BIOCOMSC adverteix que es marca un "nou màxim de creixement", després que la setmana passada es tanqués ja amb el gairebé de doble de casos que l'anterior. Bona part dels casos es concentren en la població jove, la menys vacunada, i es nota especialment a Barcelona. De fet, la incidència acumulada de casos a les persones d'entre 15 i 29 anys a la ciutat els darrers 14 dies és de 448,5, el triple que la mitjana catalana i entre 20 i 25 vegades més que la registrada per a les persones de 70 a 79 anys o de més de 80.

A nivell català, la incidència de casos entre els 15 i els 29 anys és de 264. El grup de recerca conclou que "aquest tipus de creixement en casos i positivització, en qualsevol cas, pot acabar saturant primària. Malauradament, les vacunes poden no arribar a temps per evitar-ho, necessitem una reducció immediata dels events superpropagadors amb molts contagis".