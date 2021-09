La caiguda de la pressió assistencial provocada per la pandèmia de coronavirus a Catalunya s'intensifica i, després de moltes setmanes, els ingressats als hospitals amb la malaltia baixen dels 900, mentre que a l'UCI ja n'hi ha menys de 300. En concret, a l'UCI hi ha ara mateix 297 persones amb Covid-19, de manera que la xifra baixa dels 300 per primera vegada des del 17 de juliol. També suposa menys de la meitat dels 598 que hi havia els dies 7 i 9 d'agost, quan va assolir-se el pic a l'UCI de la cinquena onada. En total als hospitals hi ha 887 ingressats amb coronavirus, 51 menys que en l'anterior balanç. En aquest cas, no es baixava dels 900 pacients des del 10 juliol i el topall de la cinquena onada són els 2.299 de l'1 d'agost.



Pel que fa a la resta d'indicadors, segons les darreres dades del Departament de Salut, en les últimes 24 hores s'han confirmat 943 nous contagis, però la mitjana diària de l'última setmana se situa per sota dels 620. La incidència acumulada de casos per 100.000 habitants a set dies és de 55,58, mentre que a 14 s'eleva a 141,43. El risc de rebrot cau tres punts més i es queda en 101, és a dir, només un punt per sobre dels 100 que fixin l'inici del risc elevat.



La positivitat de les proves segueix a la baixa i està en el 3,58%, és a dir que es consolida clarament per sota del 5% marcat per l'OMS com a topall per tenir l'epidèmia sota control. La mortalitat també va caient i ara està en una mitjana de poc més de 10 defuncions al dia. L'altra cara, però, és que la vacunació continua a un ritme lent i durant el dimarts es van posar menys de 30.000 dosis.