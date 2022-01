Els joves d'entre 18 i 29 ja poden demanar cita per rebre la tercera dosi de la vacuna contra la Covid-19, tot i que haurà de fer almenys vuit mesos que es posessin la segona. Així ho ha anunciat el Departament de Salut. Inicialment, doncs, seran persones que es van vacunar abans del que els tocava per edat, com ara cuidadors de gent gran.



Aquest grup d'edat es va començar a immunitzar de forma massiva a l'estiu. La setmana passada, justament, ja es va obrir la cita per la dosi de record per a les persones d'entre 30 i 39 anys. En aquest cas, però, es poden vacunar si han passat cinc mesos des de l'última punxada.