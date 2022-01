Ester Gea-Mallorquí (Barcelona, 1985) és doctora en Virologia i investigadora del Departament d’Immunologia Viral de la Universitat d’Oxford (Regne Unit). Especialitzada en la recerca del VIH, des de la irrupció del SARS-Cov-2 també es dedica al seu estudi. En una videotrucada amb Públic, alerta que encara és d'hora per poder fer el pas de pandèmia a endèmia en el cas del coronavirus, una proposta que s'ha posat sobre la taula les últimes setmanes davant l'augment de casos majoritàriament lleus gràcies a la vacunació. "És el que ens agradaria, però no hi ha dades i crec que ens hem d'esperar una mica". Que es pugui fer dependrà de l'aparició de noves variants i, sobretot, de la vacunació global: "Podem anar cap a l'endemicitat, però si el Sud global no ho fa, el virus seguirà mutant i potser ens torna a arribar".

"Estem davant d'un virus que ens pot donar conseqüències a llarg termini, i no les sabem totes"

Tot i l'àmplia taxa de vacunació, apunta que es tracta d'un virus encara molt desconegut i assenyala la necessitat de restriccions per evitar incidències molt altes: "Deixar que la població s'infecti sense cap tipus de control, com va fer el Regne Unit al principi, satura la sanitat i no sabem a la llarga quins problemes pot portar". Més enllà d'això, però, centra l'esperança en unes vacunes d'aplicació nasal que estan en desenvolupament i que serien esterilitzants, és a dir, que evitarien l'infecció i permetrien en major mesura el control de la pandèmia.

La sisena onada ha fet la sensació d’arribar per sorpresa, una vegada més. Amb la vacuna s’havia dit que les onades serien més lleus. S’explica només per l’arribada d’òmicron?



Com a virus d'ARN que muta molt fàcilment i ràpidament, se sabia que podíem tenir un escenari en què una variant se saltés aquestes primeres barreres d'immunitat que hem creat amb la vacuna. Això és el que ha passat. La variant òmicron no es neutralitza tan bé amb les nostres primeres defenses, els anticossos creats amb la vacuna, i per això tenim molta més gent infectada. Seguim protegits contra la malaltia perquè la resposta cel·lular, que seria la segona barrera, ens segueix protegint.

L’estacionalitat hi juga algun paper?



L’estacionalitat és una mica més per tema de costums. Quan fa fred estem més a interiors. No és tant per si fa fred o no, que el virus es redueix o augmenta, sinó que el fet que estiguem a interiors ajuda a la transmissibilitat.

Per què dos anys després aquest virus ens continua agafant per sorpresa?



"Ens hem de posicionar en tots els escenaris i no només en aquells que desitjaríem"

Crec que a la comunitat científica no ens agafa tant per sorpresa. Una de les coses que hem de separar, i que també molt científics pequem d'això, és com voldríem que fos tot plegat i quin és l'escenari real. Potser sempre ens hem de plantejar el pitjor escenari, i no que això s'acabarà ja, que el virus no mutarà més... Sabíem que podia passar que una mutació s'escapés de la immunitat creada, però potser no volíem que passés. Els viròlegs sabíem que podia ser. I encara se salta només la primera part, i veiem que amb la segona estem protegits. Però podria arribar una variant més severa amb què realment no ho estiguéssim. Ens hem de posicionar en tots els escenaris i no només en aquells que desitjaríem. Ho fem perquè estem cansats, perquè la situació no ens agrada...

Els científics també s'han agafat a aquest optimisme?



Crec que ho hem fet tots, perquè tenim ganes que torni la vida normal. Però hi havia molt d'aquesta idea que les onades serien cada vegada més fluixes, que aniríem cap a una endemicitat... No tenim proves que això sigui així, sinó que és més wishful thinking, les ganes... Hi ha teories cap a les dues bandes, però tant pot ser que anem cap a una com cap a l'altra.

L’OMS ha dit que en els propers dos mesos s’infectarà més del 50% de població europea. Això farà que estiguem més protegits col·lectivament?



Haurem de veure la contribució de la infecció a aquesta immunitat esterilitzant. Hem vist que òmicron reinfecta les persones que ja han patit la Covid, infecta persones vacunades... Ningú ens assegura que no vingui una altra variant que reinfecti les persones que ara mateix han passat òmicron. Haurem de veure quina contribució fa aquesta infecció en baixar la transmissibilitat o en certa immunitat de grup i si això ajuda a disminuir les taxes de contagi.

Ja s’ha aprovat la dosi de reforç per a tots els majors de 18 anys. La vacunació contra la Covid-19 acabarà sent anual, com la de la grip?



Hem d'avaluar l'efecte de la tercera dosi en la població. Evitar un percentatge més alt d'infeccions, encara que sigui una diferència petita, ajuda moltíssim. Haurem de veure també quin és l’efecte en quant a hospitalitzacions i morts. Sabem que estem protegits encara amb aquesta immunitat. D'altra banda, les vacunes no s'han actualitzat amb les variants que van circulant, això potser ha sigut un error i personalment no ho entenc. Hi ha estudis que demostren que si aquest reforç és amb la variant que toca, l'efecte és molt millor. Haurem de veure quin efecte tenen les vacunes en la immunitat esterilitzant, la que evitaria aquesta transmissió en la comunitat.

Per què és important assolir aquesta immunitat esterilitzant?

És el que interessa. Les vacunes que necessitem per tornar a la normalitat són les que ens donin aquesta immunitat esterilitzant, que no només ens protegeix de la malaltia sinó del contagi i de transmetre-ho als altres. Si ens contagiem però som capaços de no transmetre-ho, que és en part l'efecte de les vacunes actuals, ja tenim una reducció de la transmissibilitat, però necessitem una cosa que ho redueixi molt més. Tinc bastanta esperança amb aquestes vacunes que s'estan desenvolupant que busquen una immunitat de mucosa, les vacunes intranasals, en esprai, que serien potser més fàcils d'aplicar, un cop l'any o així. I més adaptades a les variants que corrin. Ens protegiria més de cara a l'entrada del virus, no ens infectaríem, i tallaríem la cadena de transmissió.

Tant el Govern espanyol com la Generalitat han dit que estan preparant plans per quan es pugui fer el pas de pandèmia a endèmia. Es produirà aquest any?



No tenim dades per dir que aquesta pandèmia passarà a ser endèmia. És el que ens agradaria, però no hi ha dades per dir-ho. Es diu que anem cap a l'endemicitat, però crec que hem d'esperar una mica. A tots ens agradaria però no ho sabem. Dependrà de si apareixen noves variants, de com anem en vacunacions a nivell global, a tot el món... Podem anar cap a l'endemicitat al Nord global, però si al Sud no, el virus seguirà mutant i potser ens torna a arribar. Això és un problema global que s'ha de solucionar de manera global. Hem de ser prudents, jo no m'atreviria a dir que això ja està.

S’ha aprovat la reducció de quarantenes, la seva eliminació en el cas dels alumnes escolars... Són passos cap a aquest canvi de paradigma?



"La reducció de quarantenes s'han fet per interès econòmic"

Crec que la reducció de quarantenes s'ha fet per interès econòmic. Realment sabem que hi ha gent que als 10 dies segueix sent infecciosa, sabem que als set també... També hi ha gent que als cinc o set ja no, però el fet que no es facin tests, o que el Govern no en proveeixi per acabar les quarantenes abans, i simplement s'acabin abans, crec que posa en risc a la població.

Les restriccions són necessàries?



Amb el nivell de contagis que hi ha ara mateix s'han de plantejar restriccions. El Regne Unit ho ha fet, i també d'altres països. A Espanya l'única mesura ha estat la mascareta als carrers, potser la més inútil que podíem esperar. A Catalunya sí que s'ha fet toc de queda, entre d'altres, però si ha ajudat o no, no ho sé.

Aquests dies molta gent està passant la Covid-19, majoritàriament amb símptomes lleus. Hi ha la sensació que les restriccions no són necessàries estant vacunats. Per què ho segueixen sent?



Estem davant d'un virus que ens pot donar conseqüències a llarg termini, i que no les sabem totes. Deixar que la població s'infecti sense cap tipus de control, com va fer el Regne Unit al principi, satura la sanitat i no sabem a la llarga quins problemes pot portar.

Afecta òmicron de manera especial als infants?



Que jo sàpiga no, però la meva preocupació és que els nens s'estan infectant molt, i hi ha unes conseqüències a llarg termini. Si no estan vacunats, tenim la Covid persistent, que afecta una de cada sis persones. Això si estàs vacunat es redueix moltíssim, però si no, és així. No sabem quants anys pot durar, si és per tota la vida... No sabem si a aquests nens els estem posant en una situació que els portarà conseqüències per la resta de la seva vida. Això és gravíssim, deixar que els nens s'infectin lliurement.

Què en sabem de l’afectació de la vacuna al cicle menstrual?



"En altres vacunes també hi ha una influència en els cicles menstruals, i la Covid mateixa també ho fa"

S'ha publicat un estudi recentment que diu que si les dues dosis es van donar dins el mateix cicle sí que la regla va durar un parell més de dies, o es va retrassar. De moment és l'únic vincle que s'ha pogut trobar. Amb aquests estudis costa de trobar una relació, sobretot perquè les regles en moltes persones no són una cosa regular. La vacuna estimula molts canals inflamatoris que també tenen influència en canals hormonals; és probable que hi hagi un efecte. En altres vacunes també hi ha una influència en els cicles menstruals, i la Covid mateixa també ho fa. Per això no és d'estranyar.

Als inicis es va criticar que no s'havia investigat sobre aquests efectes. Això s'ha corregit?



Al Regne Unit s'està intentant trobar gent, fer les proves... Suposo que sí, s'està intentant trobar el vincle, però crec que no és un efecte estrany en vacunacions. Estem en un període en què és difícil avaluar això, és una situació estranya, en pandèmia. Sobretot al principi. Als inicis hi va haver estudis que no van trobar correlació, però s'ha seguit investigant i s'ha trobat això. S'ha vist que es restaura; en un parell de cicles la regla torna a la normalitat.