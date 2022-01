Els tests d'antígens costaran 2,94 euros a partir de dissabte

Els tests d'antígens tindran un preu màxim de 2,94 euros a partir de dissabte, tal com ha declarat la ministra de Sanitat, Carolina Darias. Fins ara es tractava d'un preu lliure que fixaven les farmàcies i que podia oscil·lar entre els cinc i els deu euros. Finalment l'Estat en regularà el preu amb una mesura que entrarà en vigor aquesta mateixa setmana.

La intenció, en paraules de la Ministra, era "fixar un preu el més assequible possible". L'acord ha estat unànime i ha estat pres per la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments, informa Jose Carmona, encara que hi ha sectors que consideren que la mesura arriba tard.



"L'objectiu era establir el subministrament i després establir un preu d'un producte que té una alta demanda", ha assenyalat Darias. "Els preus que s'han fet servir com a més orientatius a l'hora de prendre la decisió són els preus de la setmana abans de Nadal, del 13 de desembre, i els preus del setembre", ha afirmat.

Sanitat obre la tercera dosi per a tots els majors dels 18 anys

D'altra banda, la Comissió de Salut Pública ha aprovat obrir la tercera dosi contra el coronavirus a les persones d'entre 18 i 39 anys, les franges d'edat per les quals encara no estava disponible. L'organisme en què estan representats el Ministeri de Sanitat i les autonomies ha donat llum verda en una reunió aquest dijous a administrar la dosi de reforç a més grups d'edat començant "de forma endreçada, de major a menor".



Per tant, es començarà per la franja de 39 a 30 anys. Ho ha anunciat Darias durant la roda de premsa, que també ha explicat que l'organisme ha acordat retallar de sis a cinc mesos el període per rebre la dosi de reforç des de l'anterior. La Generalitat havia demanat ambdues modificacions.