Els positius en un test d'antígens d'automostra es podran notificar a les farmàcies

A partir d'aquest dilluns, els positius de Covid-19 diagnosticats amb test d'antígens d'automostra es podran notificar a les farmàcies, que s'encarregaran de traslladar-ho al sistema sanitari. Es tracta d'una mesura "addicional" que no substitueix els canals que ja estaven operatius en aquests casos, com trucar el 061 o al CAP perquè el contagi constés a la història clínica. Des de la setmana passada, també es pot notificar a través d'un enllaç habilitat per Salut.

Hi participen les farmàcies adherides al programa TAR, unes 1.300

Es tracta d'una mesura en què hi participaran les 1.300 farmàcies catalanes adherides al programa TAR, que fins ara eren les que s'encarregaven de fer els testos d'automostra supervisats. L'objectiu de la iniciativa és descongestionar una atenció primària molt saturada per l'augment de casos de la sisena onada i que tan sols la setmana passada va fer més de 600.000 proves diagnòstiques de Covid-19. Així ho han explicat en roda de premsa la directora del Servei Català de la Salut, Gemma Craywinckel, i el president del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, Jordi Casas.



És una mesura "temporal" per "donar sortida a uns moments de molt alta incidència", ha dit Craywinckel, i que s'implementa veient que aquest tipus de testos estan sent utilitzats per "un gran volum" de població i donen resultats fiables. L'arribada de la variant òmicron del virus ha provocat que durant el desembre es registressin més de 280.000 contagis a Catalunya, una xifra que suposa superar en prop de 100.000 els 185.067 que van detectar-se durant el juliol, el mes àlgid de la cinquena onada.



En aquest context, s'ha anat popularitzant l'ús de testos de farmàcia per l'autodiagnòstic i en les últimes setmanes, especialment els dies abans dels àpats de Nadal, s'ha vist escassetat i augment del preu d'aquest producte. Casas ha remarcat que "seria recomanable que hi hagués un subministrament garantit i al preu més baix possible, fins i tot subvencionat", tot i que és una qüestió que depèn del Govern espanyol.



Els dos professionals han remarcat que tothom qui ho necessiti pot seguir acudint directament al centre de salut per fer-se la prova i que aquesta mesura s'activa per "facilitar" el protocol a aquells qui se l'han feta a casa. "El contacte amb el sistema sempre estarà obert", ha afirmat Craywinckel.



La meitat de farmàcies, adherides

De les 3.200 farmàcies que hi ha a Catalunya, aproximadament la meitat formen part del programa TAR i seran les que de moment podran notificar el positiu a Salut. L'usuari haurà d'indicar, preferiblament mitjançant una trucada telefònica, el DNI o el CIP (número de la targeta sanitària) i la marca del test. Posteriorment, des de la farmàcia s'emplenarà la sol·licitud a l'aplicatiu informàtic de Salut i s'iniciarà el seguiment epidemiològic.

"El contacte amb el sistema sanitari sempre estarà obert"

Craywinckel ha destacat que aquest "nou canal" està pensat sobretot per persones que donen positiu però que són asimptòmatiques o tenen símptomes lleus. A partir de comunicar el resultat positiu, aquest constarà a la història clínica i s'activarà el seguiment del cas, incloent la notificació dels contactes estrets i la tramitació de la baixa laboral, si cal.



La directora del Servei Català de la Salut ha explicat que la pressió hospitalària segueix a l'alça i que tot i que "les festes s'han superat" sense arribar a un col·lapse, els ingressos seguiran augmentant fins que no s'arribi al pic de la sisena onada.