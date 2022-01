La situació epidemiològica a Catalunya continua sent especialment complicada, amb un volum de contagis de Covid-19 inèdit durant tota la pandèmia i amb una pressió hospitalària que, sense arribar als nivells d'onades anteriors, va a l'alça. L'arribada de la variant òmicron del virus, que es caracteritza per la seva elevada transmissibilitat, ha provocat que durant el desembre es registressin més de 280.000 contagis al Principat -278.621 a l'espera de confirmar les dades definitives dels dies 30 i 31, que faran superar de ben segur els 280.000-. La xifra suposa superar en prop de 100.000 els 185.067 que van detectar-se durant el juliol, el mes àlgid de la cinquena onada i que fins ara marcava el rècord de casos. L'ocupació dels hospitals i el volum de morts, però, ha estat més baixa el desembre que no pas al juliol.



El creixement actual de contagis, a més a més, està lluny d'aturar, ja que la velocitat de transmissió o taxa Rt està a l'1,81, de manera que cada 100 positius contagien de mitjana 181 persones. L'última setmana amb dades definitives -del 23 al 29 de desembre- els casos registren s'eleven a 123.927, és a dir, 17.700 al dia de mitjana. Dit amb altres paraules, l'1,6% dels catalans ha donat positiu de Covid-19 en la darrera setmana, un volum que s'eleva al 2,4% de la població en els últims 15 dies. La positivitat de les proves ja és del 25%, és a dir, quintuplica el topall del 5% fixat per l'OMS per tenir l'epidèmia sota control.



Als hospitals ja hi ha 1.671 persones ingressades amb coronavirus, el nivell més elevat des del 15 d'agost, de les quals a l'UCI n'hi ha 443, una xifra que no es donava des del 24 d'agost. Durant tot el mes de desembre, les víctimes mortals provocades per la malaltia han estat 464, per sota de les 494 que es van registrar durant el juliol. A nivell positiu, les darreres setmanes destaca el progrés de la vacunació, amb el 76,4% de la població amb la pauta completa i el 27,2% amb la dosi de reforç.