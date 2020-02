Contra la por al coronavirus, fets i ciència

La por es contagia més ràpidament que qualsevol malaltia. Per això, la Universitat de Barcelona ha celebrat aquest dijous una conferència amb diversos científics per atacar des de la ciència els fets i abordar els rumors sobre el coronavirus de Wuhan. Com és el virus, d'on ve, com es cura i quan estarà controlat? No totes les preguntes tenen una resposta fàcil, però n’hi ha una que sí que rebaixa el pànic: a Catalunya podem respirar tranquils. L'acte s'ha fet a l'Aula Magna de la Facultat de Biologia de la UB, que s'ha omplert de gom a gom.

L'emergència sanitària internacional

"És probable que el virus comencés a circular a mitjan novembre passat", explica a l'inici Antoni Trilla, cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona. Entre que la ciutat de Wuhan té entre 10 i 12 milions d'habitants i que els primers símptomes són febre i tos, en ple hivern el lògic va ser pensar que es tractava de refredats.



Fins a principis de gener no es va donar a conèixer al públic l'existència del coronavirus i el dia 30 va ser quan l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va declarar l'emergència internacional sanitària. "Però l'ébola està també en aquest nivell d'alerta", adverteix Trilla. Declarar l'emergència internacional vol dir que en una part del món hi ha un problema greu i que amb els nivells de mobilitat d'aquest segle, pot haver-hi contagis fora de la zona afectada

Quanta gent hi ha infectada?

Avui, 13 de febrer, hi ha 43.100 casos, dels quals 42.708 estan a la Xina. El coronavirus ha matat 1.018 persones, de les quals només una estava fora de la Xina. És a dir, que el 99% dels casos es concentren al país asiàtic. En els últims dies s'ha introduït un nou criteri que compta com a afectat qualsevol persona que presenti símptomes com la febre o la pneumònia, però que no s'ha confirmat que tingui el coronavirus. Així, el número d'afectats ascendeix ara a més de 60.000, però no és que de sobte hi hagi hagut més contagis sinó que s'ha ampliat el criteri mèdic.

Com es transmet?

El coronavirus es pot transmetre per gotes, per contacte directe amb un malalt o per contacte amb una superfície contaminada. Si una persona tus o esternuda, genera un aerosol que pot inspirar una altra persona. Però el radi de contagi del coronavirus és d'1,5 metres, mentre el del xarampió, per exemple, és de fins a 15 metres. "A més, perquè hi hagi contagi hi ha d'haver un contacte prolongat, com compartir un vol llarg amb un infectat, o conviure amb aquesta persona o compartir oficina" assenyala Trilla. El contagi en una trobada casual és poc probable.



La millor manera d'evitar el contagi per entrar en contacte amb una superfície contaminada és, bàsicament, rentar-se les mans amb freqüència. El coronavirus de Wuhan, igual que els altres coronavirus anteriors, el SARS i el MERS, poden sobreviure en absència d'humitat fins a nou dies. Jordi Serra Cobo, del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la UB, contraposava la bona notícia: "amb etanol al 70% s'elimina el virus en un minut".



A través de la màquina mediàtica s'ha estès la por al fet que el coronavirus es contagia fins i tot quan encara no han aparegut els símptomes. Trilla ho nega. "S'ha comprovat amb bastanta exactitud que es transmet quan hi ha símptomes i el que no es descarta és que hi hagi algun contagi quan acaba la incubació i la tos o la febre són encara febles", afirma. La majoria dels pacients té símptomes als cinc o set dies d'infectar-se, encara que poden arribar a ser 14 o fins i tot 21.



En cada epidèmia s'estudia el número reproductor bàsic, és a dir, a quantes persones pot contagiar un sol malalt. Quan el número és major d'un, es considera que la malaltia està en fase de contagi i quan descendeix per sota d'un, es pot parlar que ja està controlada. El coronavirus està ara entre l'1,5 i el 2,5, una dada que "no és greu" segons Trilla, però cal estudiar la seva evolució. El catedràtic recorda que el xarampió és "una autèntica màquina d'infecció". Cada malalt pot arribar a contagiar entre 12 i 15 persones, molt per sobre del coronavirus.

Una imatge de l'Aula Magna de la Facultat de Biologia de la UB plena de gom a gom en l'acte sobre el coronavirus. @GeneticsUB

Quins símptomes té? Es pot curar?

El coronavirus provoca febre, tos seca, dolor toràcic i dificultat respiratòria principalment. Altres símptomes menys freqüents són la pneumònia o l'estrès pulmonar, aquest últim molt greu i que pot provocar la mort. Però fins ara el 80% dels casos són lleus, el 17% greus, que comporten ingrés hospitalari i només el 3% molt greus, és a dir, que requereixen ingrés en l'UCI.



La mortalitat del coronavirus és del 2% "i és possible que es vagi reduint progressivament", com vaticina Júlia Vergara, investigadora de malalties exòtiques. Encara que la vacuna no arribarà abans que hagin transcorregut 18 mesos, pels passos clínics del procés, sí que existeix ja en fase experimental una vacuna perquè els animals transmissors no la contagiïn. Aquest coronavirus té el seu origen en els ratpenats, que probablement el contagien a pangolins, un mamífer molt apreciat en la cuina xinesa.



La població en risc és la major de cinquanta anys. A més a més, han de prestar especial atenció les persones amb malalties pulmonars o cròniques com la diabetis o la insuficiència renal.

La població catalana ha de preocupar-se?

La capacitat de transmissió del coronavirus és de l'1%, mentre la de la grip és del 0,1%. Avui dia, l'única preocupació podria ser la sobrecàrrega del sistema sanitari si l'epidèmia arribés a Catalunya. Però, com recorda Trilla, al Clínic s'ha activat el protocol en quatre persones que tenien símptomes i havien estat a la Xina o en contacte amb algú que hagués estat i tots han donat negatiu.



Amb el turisme que arriba a Espanya, la probabilitat d'importar un cas és del 10%, un risc baix, segons Trilla. "La millor protecció és no entrar en pànic, creure en la ciència i no escampar rumors". Encara que queden moltes preguntes obertes, el catedràtic confia en els mecanismes de control que ja s'han instaurat i que permetran, en detectar un cas, aïllar-lo ràpidament. I demana a la ciutadania un favor: "si estem ben informats, podem contribuir a no propagar rumors i sobretot, a no estigmatitzar ningú, especialment els xinesos".