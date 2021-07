El Govern ha ampliat la petició del toc de queda nocturn a tres municipis més dels anunciats aquest dimecres al vespre, i ara són 161 en total, que encara hauran de ser validats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). S'hi afegeixen Santa Cristina d'Aro, Caldes d'Estrac i Altafulla. A més, la portaveu, Patrícia Plaja, ha vaticinat que probablement es demanarà la pròrroga del confinament nocturn durant les properes dues setmanes, ja que no hi haurà prou temps per millorar la situació epidemiològica. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha insinuat que les xifres, tot i que molt dolentes a dia d'avui, poden millorar lleugerament en el cas dels joves properament.

La llista de municipis afectats pel confinament nocturn que el Govern ha demanat de la 1 de la matinada a les 6 del matí per set dies prorrogables s'amplia amb tres municipis més, ja que ara també compleixen els paràmetres marcats: tenir més de 5.000 habitants i una incidència acumulada a set dies igual o superior a 400 casos de Covid-19 per 100.000 habitants o bé estar rodejats per altres municipis amb aquests índexs.

En qualsevol cas, el toc de queda és una mesura pendent de l'aval del TSJC, ja que afecta drets fonamentals, i la llista de municipis definitiva serà la que es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), moment en què entrarà en vigor.

Plaja ha aclarit que el TSJC haurà de validar la mesura cada setmana

En roda de premsa aquest dijous, la portaveu del Govern ha afirmat que preveuen demanar el confinament nocturn almenys dues setmanes més: "Tot i que es demana inicialment per una setmana, en aquest període no serà possible revertir unes dades més que pèssimes. No puc acotar el termini, però segur que la setmana en curs, la vinent i l'altra". Plaja ha aclarit que el TSJC haurà de validar la mesura cada setmana.



Tot i que el Govern preveu, per tant, haver de prorrogar el confinament nocturn, la seva portaveu i el conseller de Salut han insistit que han volgut ser molt "quirúrgics" i "curosos" a l'hora de demanar-lo, tant en la durada com en els criteris, en ser conscients que és una mesura que afecta drets fonamentals i que pot generar "incomoditat i incomprensió en alguns casos", ha dit Plaja.

Argimon ha assenyalat que algun patró apunta que els contagis podrien estar-se frenant, però ha deixat clar que costarà "molt baixar" les incidències actuals, que ara són molt altes i, que a més, els casos greus arriben més tard. Entre els joves de 15 a 29 anys la incidència supera els 3.250 casos per 100.000 habitants a 14 dies. "Queda molt camí per recórrer", ha reconegut. Salut preveu que a principis de la setmana que ve, o aquest cap de setmana, hi hagi 300 persones ingressades a les UCI per Covid-19.



El conseller de Salut ha assumit l'afirmació de la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, quan aquest dimecres va dir que la cinquena onada ha estat una "tempesta perfecta", amb l'augment de les interaccions socials durant la setmana de Sant Joan, sobretot entre els grups de joves, no vacunats, i l'expansió de la variant delta. Argimon ha apuntat que altres països han estat més restrictius en les entrades de viatgers, i que aquest també pot haver estat un factor, i ha reconegut que es pregunten per què territoris amb característiques similars a Catalunya no han tingut una explosió de casos tan elevada.

Es mantenen les vacances dels sanitaris, però s'estan cancel·lant permisos

Plaja ha explicat que el president del Govern, Pere Aragonès, s'ha reunit aquest dijous amb metges, infermeres i responsables de serveis d'hospitals i centres d'atenció primària (CAP). Segons ha dit la portaveu, els professionals sanitaris han traslladat l'esgotament en aquesta cinquena onada, en ple estiu i després de mesos de pandèmia. "Hi ha esgotament físic i mental entre els professionals. Tenen la necessitat de fer vacances, d'estar amb la família. Es tracta del dret al descans", ha recalcat Plaja.



L'augment explosiu de contagis de coronavirus està impactant l'atenció primària des de finals de juny i els hospitals ja fa uns dies que estan registrant increment d'ingressos, a planta i a les UCI. Els centres estan intentant mantenir les vacances d'uns professionals sanitaris exhausts, segons han indicat fonts de diversos hospitals a l'ACN en els darrers dies. En aquest sentit, el conseller ha assenyalat que de moment les vacances dels sanitaris no s'han vist afectades, però sí que s'estan cancel·lant permisos de lleure.