L'oci nocturn reobrirà a Catalunya l'11 de febrer sense restriccions, equiparant-se a altres sectors on també han decaigut en les últimes setmanes les mesures per la pandèmia, com la restauració i la cultura. Així, no hi haurà límits d'aforament ni caldrà utilitzar el certificat Covid per accedir-hi.

No hi haurà límit d'aforament ni caldrà utilitzar el certificat Covid

Ho ha explicat la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, confirmant la data que ja havia apuntat el conseller de Salut, Josep Maria Argimon. Plaja ha afirmat que l'escenari pandèmic actual, amb un decreixement dels contagis i una progressiva baixada de la pressió assistencial, permet dir que "ens tornem a situar en l’escenari previ a la sisena onada".

Paral·lelament, el Govern aposta per eliminar les quarantenes a les escoles dels infants que hagin estat contactes estrets però que donin negatiu al test i no tinguin símptomes. "És un pas més dels que volem que acompanyin la desaccelaració", ha dit Plaja. La Generalitat ho demanarà al Govern espanyol perquè sigui una mesura que s'apliqui de forma homegènia a l'Estat, però la portaveu ha advertit que si no s'aprova, ho tiraran endavant.



La voluntat és que pugui aplicar-se aquest mateix mes, tot i que dependrà de la modificació dels protocols i podria tardar encara unes setmanes. En qualsevol cas, el Govern vol que s'hagin eliminat les quarantes a les escoles abans de final de mes.