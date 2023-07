El cos sense vida trobat a la platja de Roda de Berà seria d'una nena d'uns sis mesos

El cos sense vida trobat a la platja de Roda de Berà (Tarragonès) aquest dimarts seria el d'una nena d'uns sis mesos, segons informa la Guàrdia Civil després que s'hagi practicat l'estudi forense al cadàver. Diferents mostres s'han remès al Servei de Criminalística per al seu estudi científic. Inicialment s'havia apuntat que el nadó podia ser un nen d'entre dos i quatre anys però ara s'ha conclòs que seria una nena d'uns sis mesos.

La troballa van tenir lloc a primera hora del matí de dimarts, quan un treballador de la brigada de neteja de les platges va donar l'avís. Fins a la platja s'hi van desplaçar agents de la Policia Local, dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Civil, que s'està fent càrrec de la investigació.

L'alcalde del municipi, Pere Virgili, va comentar que les primeres hipòtesis apunten que podria tractar-se del cadàver d'una persona migrada morta al Mediterrani, extrem encara per confirmar. Un dels arguments és que "no anava vestit com per anar a la platja", sinó que anava amb "pantaló llarg, jersei i jaqueta de màniga llarga". De moment, cap cos policial ha confirmat ni l'origen, ni la identitat del cos.