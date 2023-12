'Creatura' i 'Saben aquell', les pel·lícules amb més nominacions als Premis Gaudí 2024

La festa més important del cinema català escalfa motors. L'Acadèmia del Cinema Català ha presentat aquest dimarts les nominacions de la 16a edició dels Premis Gaudí. Creatura, d'Elena Martín, lidera el llistat amb 15 nominacions, seguida per Saben aquell de David Trueba, que opta a 13 estatuetes, entre les quals destaca la categoria de millor pel·lícula i actors i actrius protegonistes. Les segueixen de prop 20.000 especies de abejas (9), Un amor (8), El maestro que prometió el mar (6) i La contadora de películas (6).

Els guanyadors es donaran a conèixer el diumenge 4 de febrer en una gala que tindrà lloc al Centre de Convencions Internacional de Barcelona i que presentaran les humoristes Oye Sherman i Ana Polo.

El cinema català celebra un any de rècord. Amb una xifra de candidatures rècord a la història dels Gaudí, que enguany es compten 70 títols de producció catalana (31 llargmetratges de ficció, 16 documentals, 5 pel·lícules d'animació, 2 per a televisió i 10 curtmetratges), als quals cal sumar una desena de films europeus. Un total de 33 títols (28 produccions catalanes més cinc europees) han passat a la segona volta de votacions, que comença aquest dimarts i estarà oberta fins al 29 de gener.



Nominades a millor pel·lícula

A la categoria de millor pel·lícula hi competiran quatre produccions en llengua catalana: Creatura, d'Elena Martín, que posa la mirada en el despertar de la sexualitat femenina a partir de la història d'una dona en tres moments vitals diferents: la infantesa, l'adolescència i l'edat adulta; Saben aquell, el retrat íntim signat per David Trueba del cèlebre humorista Eugenio; Els encantats, dirigida per Elena Trapé, que reflexiona sobre la maternitat i els nous inicis a partir d'una dona recentment separada que viu els primers dies lluny de la seva filla; i La imatge permanent, l'òpera prima de Laura Ferrés Moreno.



Quant a la millor pel·lícula en llengua no catalana, l'Acadèmia ha nominat els films 20.000 especies de abejas, de la debutant Estibaliz Urresola, que posa la mirada en el conflicte d'una nena trans, encarnada per Sofía Otero, que va guanyar l'Os de Plata a la Millor interpretació al darrer Festival de Berlín. També opten a la categoria Un amor, d'Isabel Coixet, que adapta la novel·la homònima de Sara Mesa, on acompanya una dona -protagonitzada per Laia Costa- en crisi que s'instal·la en un entorn rural i desperta desconfiances en els veïns.

El maestro que prometió el mar, de la directora Patricia Font, també opta al guardó, amb una història que s'endinsa en la vida real d'Antoni Benaiges, un tarragoní republicà i ateu que va aterrar en un petit poble de Burgos abans de l'inici de la Guerra Civil espanyola. Finalment, tanca la categoria Upon Entry, el claustrofòbic relat d'una parella que en arribar als Estats Units es veu retinguda a l'aeroport i immersa en un interrogatori on l'abús de poder treu el cap sense reserves.

Les interpretacions de l'any

Pel que fa als millors actors protagonistes de l'any, la categoria de millor protagonista femenina, se la disputaran quatre actrius: Laia Costa, per Un amor, on interpreta una traductora plena de contradiccions que haurà de sobreviure a l'hostilitat de l'entorn rural. Bruna Cusí , per Upon Entry. Patricia López Arnaiz, per 20.000 especies de abejas. I l'actriu extremenya Carolina Yuste, que interpreta la Conchita, la dona de l'humorista Eugenio a Saben aquell.

En la categoria de millor protagonista masculí coincidiran tres candidats que ja han estat distingits amb el Gaudí i un quart intèrpret que s'estrena com a finalista: Oriol Pla, pel seu personatge a Creatura, David Verdaguer pel seu paper d'Eugenio, Enric Auquer per interpretar Antoni Benaiges a El maestro que prometió el mar, i l'hispano-argentí Alberto Ammann, per Upon Entry.

Les interpretacions secundàries duen els noms d'Aina Clotet, Ane Garbarain, Ana Torrent, Clara Segura, Alex Brendemühl, Daniel Brühl, Hugo Silva i Pedro Casablanc.



El documental Mentre siguis tu, l'aquí i ara de Carme Elías se situa com un dels favorits a endur-se el Gaudí, així com el curtmetratge de Neus Ballús Blow!. La sociedad de la nieve, de J. A. Bayona i nominada aquest dilluns als Globus d'Or, competirà amb Close, El triángulo de la tristeza, Aftersun i Las ocho montañas per endur-se el guardó a millor pel·lícula europea.

Per tercer any consecutiu, les dones dominen les nominacions. Enguany, a més, assolint fins al 57% de candidatures respecte al 43% d'homes nominats.