Reobre l'Espai Texas: dues sales de cinema en català a 6 euros i una de teatre

Els mítics cinemes Texas de Barcelona reobriran portes el pròxim divendres 27 sota el projecte Espai Texas, just tres anys després del seu tancament. A més de dues sales de cinema, una amb 161 butaques i l'altra amb 66, tindrà un teatre amb 200 localitats i un bar. El Texas oferirà cinema en català en versió original, subtitulada o doblada amb preus populars a entrades a 6 euros.

L'equip de cinema de l'Espai Texas està format per Isona Passola, Joan Teixidor i David Alfaras, que aposten per tornar a la proposta de Ventura Pons de fer reestrenes de qualitat, però també estrenes i superproduccions en versió original. "Nosaltres volem normalitzar el cinema català i tenim ganes que la gent pugui veure cinema subtitulat en català o doblat en català", ha reivindicat Passola, apostant per una programació diversificada.

Les primeres pel·lícules de l'Espai Texas que s'han programat són Esperant Dalí de David Pujol; el nou film d'Indiana Jones, Lola i els seus germans de Jean-Paul Rouve; La professora de piano de Jan Ole Gerster; Els consells de l'Alice de Nicolas Pariser, i Barbie de Greta Gerwig. Les sessions generals costaran 6 euros, però 4 el dia de l'espectador i 5 les matinals familiars de cap de setmana.

L'Espai Texas està pensat com un espai on alhora tinguin llocs concerts de petit format, stand-up, pòdcasts, presentacions de llibres, festivals de música, poesia, dansa, entre d'altres. Els responsables també n'han destacat l'oferta gastronòmica.

L'oferta teatral

Per altra banda, l'espai teatral destaca per la seva aposta per potenciar l'autoria catalana contemporània. A les ja anunciades Austràlia i Pongo, se sumen a la programació teatral de cara l'any vinent Fairfly de La Calòrica, un cicle de dansa contemporània amb Sol Picó, Pere Faura i Montse Colomé, o Cadires, de Mont Plans i Oriol Genís, entre altres apostes.

Sergio Matamala, de l'equip de teatre del Texas, ha apuntat que apostaran per una programació variada i innovadora. "Ens basarem en els autors novells i les companyies de casa nostra, sense renunciar a la comercialitat ni l'entreteniment", ha apuntat.

L'espai escènic permetrà que les produccions més exitoses que neixen en sales petites o que són de més proximitat, puguin tenir una nova vida en una sala mitjana abans de fer el pas a teatres grans. Una de les responsables de l'aposta teatral, Anna Rosa Cisquella, assegura que la gent de petit format no troba espais i cada vegada hi ha més companyies que busquen teatres d'aquest perfil.

La remodelació dels Texas

Les obres de remodelació dels antics cinemes es van iniciar a principis del mes de juny de 2023, reobriran la setmana vinent i al 16 de novembre es farà la inauguració oficial. La productora, guionista i directora Isona Passola ha recordat que l'espai neix d'una important reivindicació popular, molt lligada al barri: "El suport de la societat civil ha estat clau".

La inversió total de les obres per convertir els cinemes en el nou Espai Texas és de 606.000 euros, dels quals 402.000 ha estat el cost de les obres rehabilitació, 100.000 l'equipament tècnic, la campanya de comunicació uns 20.000 i diverses despeses generals fins a l'obertura uns 84.000. Hi ha hagut una subvenció de Rehabilitació Teatres de 251.436; altres subvencions, 38.500; patrocinis privats i aportacions de micromecenatge, de 166.063, i aportació personal dels socis de l'Espai Texas, de 150.000. Passola ha explicat que estaran llogant l'espai al propietari de l'edifici.