Creix l'oferta de videojocs en català en la darrera dècada

El videojoc en català està vivint un moment dolç. Fa només una dècada, l'oferta era gairebé inexistent. Actualment, n'hi ha quasi una quarantena, i en part, és gràcies a Ce Trencada, un grup de traductors sense ànim de lucre que incorpora l'opció del català en aquest sector en expansió a Catalunya. Iniciatives com el saló SAGA o les bases de dades que promouen el consum de videojocs en català (com Gaming.cat, Nintenhype o VDJOC) podrien explicar aquest auge.

Segons recull el portal 3dnassos, dels 38 videojocs en català que hi ha actualment al mercat, gairebé la meitat porten el segell de Ce Trencada, entre els quals es troben títols com Library of Babel, Ugly o AK-xolotl. També destaca Dome Keeper.

Les dades només tenen en compte els videojocs traduïts de manera oficial, però Ce Trencada també ofereix versions en català extraoficials, com ara Dark Souls Remastered, Hollow Knight, The Binding of Isaac, Super Mario 64, The Secret of Monkey Island o Maniac Mansion. També s'han doblat al català alguns tràilers de videojoc, com el de Sekiro, Aragami 2 o Loop Hero.

Ce Trencada va néixer el 2021 amb la intenció de fer créixer l'oferta de videojocs en català, gairebé inexistent fa uns anys. Actualment, són una quinzena de membres actius, entre programadors, actors de doblatge , traductors i correctors. "Tenim un sector local que de mica en mica s'implica en el futur col·lectiu, però tenim un topall notori a l'hora d'accedir a videojocs AA o AAA", comenta un dels membres al portal 3dnassos.



A banda de les traduccions de Ce Trencada, també hi ha estudis que han estrenat els seus videojocs en català, com Grimorio of Games (Sword of the Necromancer), Talpa Games (Mail Mole), Petoons (Curse of the Sea Rats) o Undercoders (Tresors de l'Egeu), entre altres.

Sector en auge a Catalunya

El passat maig l'empresa BIG C va anunciar que instal·laria a Barcelona el centre d'e-sports més gran del sud d'Europa, dotat amb un centre d'alt rendiment de 7.000 metres quadrats al 22@ de Barcelona amb espais per a la competició, l'entrenament i formació en l'àmbit dels videojocs.

La firma finlandesa Rovio, creadora del conegut joc Angry Birds, va anunciar el passat gener que establiria a la capital catalana el seu primer estudi al sud d'Europa. El cert és que Catalunya s'està posicionant per convertir-se en referència mundial del videojoc gràcies a la seva capacitat d'atraure talent i inversió forana.

El personal del sector creix el 2021 fins a les 4.300 persones ocupades a Catalunya, un 7% més que un any abans, mentre que la facturació ho fa un 20%, arribant als 660 milions d'euros. En relació amb el pes de la indústria del videojoc respecte a l'Estat espanyol, les empreses catalanes representen el 26% del total d'estudis espanyols i Catalunya concentra el 53% de la facturació estatal i el 48% dels llocs de treball del sector.

A més, les dades de l'agència Acció, encarregada de la competitivitat de les empreses catalanes, incorporen un altre factor: Catalunya lidera la captació d'inversió estrangera del sector dels videojocs a la Unió Europea, ja que en el període 2018-2022 va rebre 128,8 milions.