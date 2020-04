Creix la mobilitat respecte la Setmana Santa però se situa per sota de la que hi havia abans del confinament total

L’acabament del confinament total decretat pel Govern espanyol ha provocat que aquest dimarts centenars de milers de persones hagin hagut de tornar a la feina a Catalunya, sobretot en sectors com la indústria o la construcció. Com és lògic, això ha provocat un increment de la mobilitat, que s’ha traduït en un major volum d’usuaris al transport públic respecte la setmana passada, si bé en línies generals se situa per sota del que hi havia fa tres setmanes, és a dir, abans del confinament total, que s’ha allargat 15 dies. No hi ha hagut aglomeracions. En paral·lel, durant tot el matí voluntaris de la Creu Roja i de Protecció Civil reparteixen mascaretes a les estacions del transport públic de les principals ciutats catalanes.



Al Metro s’han registrat un 6% menys d’usuaris que el dimarts 24 de març, segons informa TMB, mentre que el percentatge és un 81% inferior al del dimarts posterior a la Setmana Santa de l’any passat. També ha donat dades d’assistència Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), que a primera hora ha situat el volum de passatgers en el 19,5% de l’oferta en direcció ascendent de la línia del Vallès -i del 22,4% en direcció descendent-, mentre que en la línia Llobregat-Anoia s’ha situat en el 10,5% en direcció ascendent i del 13,2% en la descendent. L’oferta és més gran que la que hi ha hagut els darrers dies, però està per sota de l’ordinària, ja que és del 60% en l’hora punta i del 40% en la resta de la jornada.

Rodalies tenia una oferta del 63% en hora punta, mentre que en el cas del Metro s’eleva al 75% del servei, si bé només amb el 60% dels combois.



El trànsit a l'àrea metropolitana de Barcelona ha augmentat fins al 56% respecte a dimarts de la setmana passada, quan hi havia confinament total. Són dades del Servei Català de Trànsit fins a les 9 hores. En concret, el volum de vehicles ha crescut un 56,2% de sortida i un 51,4% d'entrada en el primer dia laborable des de la tornada a la feina per part dels treballadors no essencials. En comparació amb un dimarts normal, el trànsit ha disminuït un 57,2% de sortida i un 59,6% d'entrada

Prop de 500 voluntaris de Creu Roja i centenars de voluntaris d'associacions municipals de Protecció Civil reparteixen des de primera hora del matí 1,7 milions de mascaretes per a les persones que van a treballar en transport públic. Són les que va enviar el Govern espanyol. Els punts de repartiment són en els principals accessos i intercanviadors on es produeixen més aglomeracions de gent, segons els operadors. En total són més d'un centenar de punts en municipis de més de 30.000 habitants. Les mascaretes es lliuren un cop es valida el títol de transport. Protecció Civil ha informat que el repartiment es desenvolupa amb normalitat.