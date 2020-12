Creixen un 50% les persones que no treballen i ni reben prestacions, segons un estudi entre usuaris de serveis socials

El nombre de persones que no treballen ni reben cap prestació s'ha incrementat un 50% durant la pandèmia, segons una enquesta feta per UPC i iSocial entre usuaris dels serveis socials d'arreu de Catalunya. L'estudi "INSESS-COVID19: Identificació de Necessitats Socials Emergents com a conseqüència de la covid-19 i efecte sobre els serveis socials del territori" mostra que la pandèmia ha impactat tant en els usuaris com en els professionals dels serveis socials. Conclou que el 62% d'usuaris ha necessitat un ajut, i el 46% d'aquests ha estat alimentari. A més, el sentiment de soledat ha augmentat un 29%. L'estudi apunta a l'aparició de nous perfils, noves vulnerabilitats i nous "desafiaments" per als serveis socials.



L'informe s'ha elaborat a partir del resultat de 1.000 enquestes elaborades arreu del territori amb la implicació de les àrees bàsiques de serveis socials. El 67,5% de les respostes les han aportat dones. "La necessitat té nom de dona", ha conclòs Karina Gibert, catedràtica de l’Intelligent Data Science and Artificial Intelligence (IDEAl) de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC).

Els resultats mostren com els serveis socials han hagut de continuar atenent persones que també van patir la crisi econòmica del 2008 però que a aquests s'hi han sumat nous perfils, amb una afectació nova i especial entre la gent gran i les dones en general. A més, ha irromput l'escletxa digital, els efecte sobre els treballadors essencials o sobre la gestió del temps, entre d'altres.



En l'àmbit laboral, i més enllà de l'augment del 50% dels que no treballen ni reben cap prestació, ha crescut un 18% el nombre de persones que treballen però reben una prestació i un 11% el de persones que no tenen cap feina ni ocupació. Les persones acomiadades o que han plegat ha augmentat en un 78% i un 36% més han reduït la seva jornada laboral. A més, un 11% assegura que tenia un negoci i que ha hagut de cessar l'activitat o ha fet fallida.

Més demanda dels serveis socials

En l'àmbit dels serveis socials, el 62% dels enquestats assegura haver necessitat algun tipus d'ajut i el 46% d'aquests afirma que ha estat alimentari. D'aquests últims, el 64% l'ha anat a demanar al seu ajuntament. Un 12% ha sol·licitat la Renda Garantida de Ciutadania i un 16% ha demanat ajut psicològic. A més, un 52% dels enquestats va sol·licitar ajuts que involucraven prestacions econòmiques durant la primera onada de la pandèmia. Tot i això, el 70% d'aquests no havia cobrat l'ajut a data d'1 de juliol.



El director de la Fundació iSocial, Toni Codina, ha explicat que la Covid està provocant també conseqüències en l'àmbit de l'habitatge però ha augurat una "eclosió" de problemes un cop finalitzi l'estat d'alarma. Els resultats de l'enquesta mostren que un 25% han necessitats ajuts per pagar el lloguer –el 52% els han anat a buscar a l'ajuntament- i el 27% ha requerit ajuda per pagar els subministraments de la llar. A més, un 11% ha necessitat suport per pagar taxes i tributs. Codina ha apuntat que són xifres "encara moderades" però ha insistit que no seria d'estranyar que aquestes experimentessin un increment important els propers mesos.