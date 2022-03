Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida han viscut aquest dimecres mobilitzacions per reclamar un control en els preus de l'energia. Convocades per sindicats, organitzacions veïnals i associacions d'autònoms, entre d'altres, les protestes han reunit un miler de persones a Barcelona, unes 200 a Tarragona, un centenar a Girona i una cinquantena a Lleida i tenien com a lema comú "Frenem els preus. Evitem la pobresa". En el cas de la capital catalana, la marxa ha sortit de plaça Urquinaona i ha continuat per la Via Laietana fins a plaça Sant Jaume per reclamar el control de preus i la reforma "urgent" del mercat energètic davant l'alça de preus.

Els manifestants han exigit una reforma fiscal que actuï sobre els beneficis de les companyies energètiques que "s'estan forrant" a costa de les classes populars, ha denunciat el secretari general de CCOO, Javier Pacheco. "Els sindicats tenim molt clar que la política generalitzada de reducció d'impostos no és la solució", ha assegurat el dirigent de CCOO, que ha reclamat impostos addicionals pels sectors que estan mantenint i ampliant els marges de beneficis.

De la mateixa manera, des d'UGT han insistit en la necessitat d'apujar salaris per contenir la inflació. "Podem estar d'acord en parlar de les rendes però de totes, tant les del capital com les del treball. No farem un acord de contenció si no hi ha els equilibris d'adequació als preus", ha dit el seu secretari general a Catalunya, Camil Ros.

Segons les organitzacions sindicals, és necessari tirar endavant mesures fiscals equitatives que augmentin l'aportació de rendes més altes i s'equipari el preu del gasoil professional als petits transportistes autònoms. "El subministrament energètic ha pujat pel petit comerç d'una forma que no es pot assumir", ha dit la presidenta de l'organització d'autònoms CTAC, Sandra Zapatero, que ha reivindicat que tots els professionals que fan ús de transport lleuger es puguin deduir el gasoil. "No podem respirar, que vagin a Europa o on sigui. No pot ser", ha assegurat, en la mateixa línia, Tito Álvarez, coordinador de Uatae a Catalunya.

Els sindicats també han urgit a impulsar la transició energètica cap a les renovables, així com aprofitar els fons europeus per impulsar la transició verda amb projectes industrials i sostenibles. Un altre punt que han defensat és el control els preus dels lloguers, pocs dies després que el Tribunal Constitucional tombés la llei catalana de contenció de rendes.