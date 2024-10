Cues, pluja i resignació entre els passatgers per la vaga de conductors d'autobús

Matí plujós i complicat arreu del país per la vaga dels conductors d'autobusos, que ha provocat cues i desconcert entre els passatgers. La jornada ha estat especialment complicada pels usuaris del pla alternatiu de transports pel tall ferroviari de Roda de Berà, al Camp de Tarragona. La problemàtica, sobretot, ha estat a Sant Vicenç de Calders, on els passatgers han de baixar de l'autobús i fer transbord a Rodalies. Molts d'ells han perdut el tren i han hagut d'esperar entre 20 i 30 minuts que passés el següent comboi en direcció Barcelona.

A causa de l'aturada s'han suprimit els busos directes entre Sant Vicenç de Calders i Vila-seca - Cambrils, i Reus. En canvi, s'ha mantingut el que va directe a Salou - PortAventura. Amb l'aplicació dels serveis mínims decretats pel Govern, s'han reduït un 26% les expedicions diàries del servei complementari al tren. D'aquesta manera, s'ofereixen 161 expedicions, en comptes de les 600 habituals.

A Girona, la majoria de passatgers reconeixia que no estava al cas de la vaga i es resignaven a esperar-se a l'andana. A l'estació gironina s'hi han pogut veure algunes cues. Les afectacions també s'evidencien en municipis petits on el transport per carretera és l'únic mitjà de transport que tenen els seus habitants. En alguns casos, els busos no han pogut assumir les parades intermitges dels trajectes per l'alt volum de demanda i alguns passatgers s'han quedat a terra. A Figueres, en canvi, la vaga no ha tingut cap afectació en els busos urbans que opera Fisersa ni en el bus llançadora de l'estació de l'AVE, que opera Teisa.



Més usuaris al metro de Barcelona

A Barcelona, els usuaris del metro han crescut un 6% aquest dilluns al matí coincidint amb la jornada de vaga al transport de viatgers, que afecta també el servei de busos urbans a la capital catalana, segons dades de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).



Els secretaris generals de CCOO, Javier Pacheco, i UGT, Camil Ros, han assenyalat que la vaga del transport de viatgers per carretera és per "salut" i per "dignificar" aquesta professió. Així s'han expressat en l'inici de la marxa, convocada pels dos sindicats, a la plaça Ildefons Cerdà i que acaba davant la seu de Foment del Treball, a Barcelona.

No ens atura la pluja: ens aturem nosaltres per reivindicar quelcom que beneficia tota la societat. Les persones de més edat han de poder jubilar-se abans d’anar al volant. Aquesta és una vaga per tothom i està sent molt seguida. pic.twitter.com/jE6EzHrqSB — CCOO de Catalunya (@ccoocatalunya) October 28, 2024

Segons les dues organitzacions, la mobilització ha aplegat unes 800 persones per reivindicar la jubilació anticipada als 60 anys. Ros ha denunciat la posició "impresentable" de la patronal del sector. Per això, espera que després de la manifestació "baixi i s'assegui a negociar", per tal que es pugui fer una proposta conjunta.

A Lleida, un centenar de persones, entre conductors i membres dels sindicats CCOO i UGT, han tallat l'avinguda de Catalunya just davant l'estació d'autobusos. Hi ha hagut piquets durant un parell d'hores.