L'Ajuntament de Barcelona i la Cambra del Llibre i el Gremi de Floristes han dissenyat una "superilla literària" de Sant Jordi que pretén recuperar la normalitat prepandèmica. L’epicentre de la diada d'aquest 2022 serà el tram entre Gran Via i l'avinguda Diagonal, i els carrers de Pau Claris i Balmes. Els vehicles podran circular pels carrers perimetrals i també pels d’Aragó i València; la resta seran per a vianants. Dintre d’aquest perímetre -d'accés lliure i sense restriccions d'aforament- hi haurà dos espais: l’eix del Passeig de Gràcia estarà reservat per a llibreters i floristes professionals, i a l'eix de Rambla de Catalunya s’hi instal·laran les associacions i entitats. Com sempre, hi haurà parades a altres espais de la ciutat.



La proposta consensuada entre el Consistori, la Cambra del Llibre i el Gremi de Floristes no impedirà la presència de parades i activitats en altres indrets de la ciutat però sí que esponjarà tota una zona cèntrica habitualment molt congestionada durant la diada, a base de tallar el trànsit rodat i distribuir més les parades dins d'un perímetre de 140.000 metres quadrats (20 camps de futbol).

Segons ha informat el regidor de Cultura, Jordi Martí, de fet l'Ajuntament recupera i actualitza així la idea de Sant Jordi que tenia preparada i s'havia de posar en marxa l'any 2020 quan va esclatar la pandèmia. El canvi, respecte aquella proposta per descongestionar els carrers del centre i l'Eixample, és el pes de Passeig de Gràcia, que després de l'experiència del Sant Jordi de l'any passat han volgut incorporar com un dels eixos de la zona perimetrada.



Pel que fa la diada fora d'aquest perímetre, hi ha espais com la Rambla on encara no està tancat si hi haurà parades, com un any qualsevol. En canvi, ja és segur que els llibreters i floristes professionals disposaran d’altres espais en exclusiva, repartits per diferents punts de la ciutat. En concret, són la Plaça Valdivia, Passeig Lluís Companys, Plaça de la Vila de Gràcia, Plaça d’Orfila, plaça Sarrià, Espai Poblenou-Pallars-Llacuna-Pujades, Plaça Reial, Plaça Universitat, i Passeig Sant Joan / Arc de Triomf.

Jornades prèvies

La diada de Sant Jordi tindrà també vigília al carrer. Els dies 21 i 22, els establiments de venda de flors i llibres podran muntar les seves parades davant de la botiga; també ho podran fer els flequers, com havien fet ja en edicions anteriors. Maria Carme Ferrer s'ha mostrat especialment contenta d'aquesta possibilitat i de les "facilitats" que ha dit han trobat en l'Ajuntament per organitzar plegats el disseny del dispositiu.

De la mateixa manera, tal com s’ha vingut fent els últims anys, el dia de Sant Jordi, l’Ajuntament de Barcelona, sota el paraigües de Ciutat de la Literatura UNESCO, organitzarà el tradicional esmorzar de Sant Jordi. L’acte s’organitzarà en col·laboració amb la Cambra del Llibre i els diferents gremis i associacions d’escriptors, i tindrà lloc al Palau de la Virreina.