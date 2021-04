Hi havia moltíssimes ganes de poder celebrar Sant Jordi. S’han invertit molts esforços i hores de feina per trobar la fòrmula que ho fes possible, i el resultat ha estat un èxit radiant, com el sol que ha amanit tota la jornada. Que aquest seria un Sant Jordi especial es notava de feia dies, però la il·lusió encomanadissa de la gent vinculada al món del llibre ha estat ingent. Portem mesos sobrevivint a una pandèmia que ha capgirat els nostres hàbits i la idea de passejar i remenar llibres venia molt de gust.



Francesc Serés, l’autor de La casa de foc (Proa) a primera hora del dia assegurava que aquest "és el primer Sant Jordi de la nova era!", i Emili Rosales, el director editorial del Grup 62 comentava que "aquest és un Sant Jordi extraordinari" i que compta amb "l’essencial d’aquest banquet: llibres molt importants".



I és que malgrat les restriccions d’aforament i els espais perimetrats, aquest 23 d’abril han coincidit una bona colla de títols molt llaminers i de qualitat. I això s’ha traduït en el més d’un milió d’exemplars venuts, segons les xifres facilitades pel Gremi de Llibreters. Les xifres "han estat millors del que s’esperava, situant-se al voltant del 75% de les que es van generar l’any 2019. Tot i que les xifres definitives no es coneixeran fins la setmana vinent, després de consolidar les dades completes de tota la setmana, ja es pot dir que s’ha superat el milió de llibres venuts", ha manifestat la Cambra del Llibre de Catalunya en un comunicat.

Al final de cada Sant Jordi impera la necessitat un punt morbosa de saber quins han estat els llibres més venuts. I en aquesta ocasió hi han hagut poques sorpreses. Pel que fa a la ficció en català el més venut ha estat La dona de la seva vida, de Xavier Bosch, i el Consumits pel foc, de Jaume Cabré. L’epidemiòleg Oriol Mitjà ha estat el líder de la no ficció, i pel que fa a la ficció en castellà María Dueñas i Javier Cercas es disputen el podi.

Una jornada amb cues molt civilitzades

La frase "aquest serà el Sant Jordi de les nostres vides" s’ha anat escampant durant tota la jornada. L’editora de Columna Glòria Gasch ja de bon matí s’ha mostrat molt optimista, com "l’any passat ens van robar el Sant Jordi, avui és una mica com un laboratori social del que passarà d’ara endavant, perquè tots tenim ganes de fer coses i Sant Jordi és la nostra festa nacional”.



Enguany, les empentes i els cops de colze han estat substituits per les cues. Calia evitar aglomeracions i si bé a Barcelona la columna vertebral d’aquest Sant Jordi ha estat Passeig de Gràcia, els altres punts habilitats per celebrar la diada, com l’Arc de Triomf, la Plaça Universitat o la Plaça Reial han funcionat meravellosament bé. Al migdia l’ambient a la Plaça Reial era festiu, i el merescut premi Sant Jordi, Víctor García Tur hi ha enllestit les signatures que li tocaven satisfet: "es nota molt que en teníem tots moltes ganes, ja sabem que no és normal però està molt bé".

Qui també ha anat amunt i avall amb l’alegria als ulls és Maria Barbal, que tot i acumular molts dies del llibre a l’esquena, per a ella aquest Sant Jordi té "una combinació explosiva". Maria Barbal, a banda d’haver signat molts exemplars de Tàndem, distingida amb el Premi Pla i que ha estat una de les novel·les més venudes, és la Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, amb tot el que això comporta. Per això ha dit que "per a mi és un gran dia, un dia molt especial, i en sóc conscient i tinc ganes de viure’l!" .



La fòrmula per intentar evitar grans concentracions de gent ha convençut als protagonistes de les signatures, malgrat que s’han hagut de desplaçar més lluny i més vegades. "A mi ja m’està bé, perquè abans arribaves tard perquè no podies creuar Rambla Catalunya", comentava Najat El Hachmi, Premi Nadal d’enguany per la novel·la Dilluns ens estimaran, que també ha estat una de les més venudes. "Jo no soc gaire optimista, així en general a la vida, però aquest Sant Jordi sí! Tots hem trobat a faltar tant el contacte amb la gent que hi ha moltes ganes, si fins i tot s’han esgotat les entrades per les presentacions què hem fet aquests dies", comentava enriolada.

Els títols que fa setmanes que surten a les llistes dels més venuts han sigut els més buscats tot i que si algú esperava trobar a Jaume Cabré o Jordi Cussà ho ha tingut fumut. Cussà ha fet el Sant Jordi a Berga, i Cabré ha signat prèviament molts exemplars de Consumits del foc que s’han pogut encarregar a diverses llibreries.



L’escriptor i músic Gerard Quintana, que porta dies girant per Catalunya amb L’home que va viure dues vegades (premi Ramon Llull) ha entomat les obligacions de la jornada amb la diligència d’un nen disciplinat que sap quan pot fer una malifeta. Quintana ha explicat a Públic que l’ha sorprès tota la planificació que cal perquè un Sant Jordi rutlli. Malgrat portar dies de bòlit i no tenir massa temps per remenar llibres diu que està gaudint de valent amb el Connectar, de Kae Tempest (Més llibres), un títol que ha anat guanyant lectors gràcies al boca orella i que ajuda a reconciliar-se amb la humanitat.

Un esforç conjunt del sector

L’esforç perquè un Sant Jordi funcioni és immens, i en aquest sentit, Joan Sala, president del Gremi d’Editors ha volgut destacar que per aconseguir-ho ha calgut "una feinada de més de quatre mesos" i que ha estat possible "gràcies a treballar tots alineats, la Cambra, els gremis, l’Ajuntament de Barcelona i d’altres ajuntaments i la Generalitat. I ho hem aconsguit, i hem tingut roses i llibres als carrers, i lectors bucant llibres, i això és fantàstic. La gent ha estat molt civilitzada, s’han respectat les cues, i les xifres de ventes estimades són molt bones, perquè no és només avui, també cal tenir en compte el que s’ha venut uns dies abans i el que es pot vendre aquest cap de setmana. El cas és que s’ha pogut fer i això em fa tenir la satisfacció alta".



I efectivament, de lectors a la caça de llibres no n’han faltat. Hi ha hagut cues per entrar a llibreries, sobretot a les que debutaven en aquesta festassa, hi ha hagut cues per entrar als recintes amb paradetes de llibreries i editorials, sobretot als més cèntrics, però també hi hagut opcions menys concorregudes com la proposta de La Fira de Sant Jordi del Llibre Local que ha acollit el pati de la Fàbrica Lehmann, on hi eren presents les editorials compromeses amb la producció local, amb consciència ambiental i de proximitat com Pol·len edicions, La Topera, Llibres Parcir o Comanegra.



Jordi Puig, el director editorial del darrer segell, que ha col·laborat a col·locar Jordi Cussà al lloc que li pertoca celebrava des de la Lehmann que s’hagi viscut un Sant Jordi amb tanta gent a tot arreu. I com aquests dies no ha tingut massa temps per anar a comprar llibres, diu que té pendent Els angles morts, de Borja Bagunyà, l’antologia sobre el realisme màgic publicada per Males Herbes, i visitar la llibreria Finestres.

Males Herbes i la tribu de l’altra Editorial han establert el campament base a Gràcia, i han tingut un Sant Jordi rodó. Del seu catàleg el més venut ha estat el Hamnet, de Maggie O’Farrell, i Els desperfectes, d’Irene Pujadas. "Hi ha molta alegria al carrer, hem venut a tope, tots molt contents i ha sigut una passada", assegurava l’editora Eugènia Broggi.



Els que acostumen a voltar per Barcelona ho han gaudit però els que han vingut de fora també. Dolores Redondo, autora de la Trilogia del Baztan, entre d’altres, explicava que per a ella aquest Sant Jordi és com tornar a la casella de sortida del Joc de l’Oca, és com un tornar a començar. "I em fa molta il·lusió, i estic molt contenta per retrobar-me amb els editors, la premsa, els lectors… I encara que els carrers no estiguin tant plens com en ocasions anteriors ho estem aconseguint i cal procurar que el pròxim Sant Jordi sigui complet, i tornin els petons i les abraçades". I Redondo ha resumit molt bé el sentiment compartit que ha empès aquest Sant Jordi. Ara, les xifres s’aniran arrodonint i els llibres comprats s’aniran llegint o quedaran amuntegats, però l’entusiasme que ha escampat aquest Sant Jordi persistirà.

ELS MÉS VENUTS

Els més venuts de no ficció en català, per aquest ordre, són: ‘A cor obert’ (Columna Edicions), d’Oriol Mitjà; ‘Paraules d'Arcadi’ (Angle Editorial), d’Arcadi Oliveres; ‘El dia que vaig marxar’ (Univers Llibres), d’Albert Om; ‘Les hores greus’ (Símbol Editors), de Quim Torra; i ‘L'armadura del rei’ (Ara Llibres), d’Albert Calatrava, Eider Hurtado i Ana Pardo.



Els més venuts de ficció en castellà, per aquest ordre, són: ‘Sira’ (Editorial Planeta), de María Dueñas; ‘Independencia’ (Tusquets Editores), de Javier Cercas; ‘El juego del alma’ (Suma de Letras), de Javier Castillo; ‘Transbordo en Moscú’ (Seix Barral), d’Eduardo Mendoza; i ‘El arte de engañar al Karma’ (Suma de Letras), d’Elísabet Benabent.



Els més venuts de no ficció en castellà, per aquest ordre, són: ‘El humor de mi vida’ (Harper Collins), de Paz Padilla; ‘El infinito en un junco’ (Siruela), d’Irene Vallejo; ‘En tierra de Dioniso (Acantilado), de María Belmonte; ‘Niadela’ (Errata Naturae Editores), de Beatriz Montañez; i ‘La armadura del rey’ (Ara Llibres), Albert Calatrava, Eider Hurtado i Ana Pardo.



Els més venuts de literatura infantil i juvenil en català, per aquest ordre, són: ‘Gràcies. Història d’un veïnat’ (Animallibres Editorial), de Rocio Bonilla Raya; ‘Sant Jordi i el drac. Minipops’ (Combel Editorial), de Meritxell Martí Orriols; ‘Sant Jordi de les Galàxies’ (Combel Editorial), de Jaume Copons Ramon; ‘Etiquetes’, (Bindi Books), de Joan Turu Sánchez; i ‘Parla bé, collons’ (Montena), de La Incorrecta.



Els més venuts de literatura infantil i juvenil en castellà, per aquest ordre, són: ‘El campamento’ (Editorial Planeta), de Blue Jeans; ‘Exi. Bienvenidos a Glitch Cityt’ (Editorial Planeta), d’Exi; ‘Los Compas y la maldición de Mikecrack’ (MR Ediciones), Mikecrack, El Trollino y Timba Vk; ‘Trolardy y el pan dorado’ (Mr Ediciones), Trolerotutos y Hardy; i ‘Los Compas escapan de la prisión’ (MR Ediciones), Mikecrack, El Trollino y Timba Vk.