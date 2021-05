La fira d’idees i llibres radicals Literal celebra aquest cap de setmana la setena edició al recinte de la Fabra i Coats, a Barcelona. Ho farà en format presencial, comptant amb la participació d’un centenar d’editorials, a més d’organitzar xerrades, presentacions, sessions de poesia o contacontes, música i altres activitats. Enguany oferirà també un mercat del llibre i una programació virtual amb què es vol reforçar la fira presencial. A més a més, una trentena de llibreries de tot el territori català se sumaran a la fira com a punt de recollida dels llibres que s’adquireixin a través de la web.



La Literal se centra sobretot en qüestions com el canvi climàtic i les lluites feminista i antifeixista, elements imprescindibles en els pròxims anys. Una de les converses centrals, per exemple, girarà al voltant de l’urbanisme feminista. I la fira comptarà amb la presència de Leslie Kern, escriptora i activista autora de Ciudad feminista, que aportarà la seva visió sobre com podem construir ciutats més justes, sostenibles i favorables per a les dones.



El pensament decolonial centrarà l’altra de les grans converses de la convocatòria. Els francesos Elsa Dorlin, filòsofa i autora de La matriz de la raza: genealogía sexual y colonial, i Norman Ajari, una de les veus més potents de la lluita antiracista francesa, membre de la junta executiva de la Fundació Frantz-Fanon i autor de Dignidad o muerte: ética y política de la raza, conversaran sobre racisme, pensament decolonial i violència patriarcal. Una altra de les veus destacades d’aquesta edició de la Literal serà Yayo Herrero, una de les investigadores més influents en l’àmbit ecofeminista i ecosocialista a Europa i coautora del llibre Per què les dones salvaran el planeta.

La fira Literal està organitzada per Cultura21, Tigre de Paper Edicions, Bellaterra Edicions i Triangular Edicions, juntament amb la Llibreria La Carbonera, l’Ateneu L’Harmonia, Alterevents, la Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra i la Biblioteca Trinitat Vella-José Barbero. En els set anys de la seva celebració, s’ha consolidat com un esdeveniment clau del panorama literari, intel·lectual i polític del país i en el conjunt de l’Estat espanyol, i ha atret tant professionals com públic general, amb unes xifres de més de 10.000 assistents en les darreres edicions.



"Salvant el devastador escenari cultural que ens deixa la pandèmia, sentim la responsabilitat de programar una nova edició de Literal per seguir participant en la dinamització del sector literari català", expliquen els seus organitzadors. La fira Literal comptarà aquest any amb col·laboracions especials de La Setmana del Llibre en Català, la Fundació Maria-Mercè Marçal i el PEN Català, entre d’altres.