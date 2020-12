Arriba la Literal, la fira de llibres més radical

La pandèmia va estroncar la Fira Literal prevista pel maig, però no ha aconseguit suspendre-la, ja que els organitzadors han lluitat per celebrar una edició d’hivern. Amb el lema "Un llibre, un refugi", aquest cap de setmana el recinte de la Fabra i Coats, situat al barri de Sant Andreu de Barcelona, acull un certamen que busca escampar el pensament crític i eixamplar idees que fomentin canvis socials i culturals.



Davant l’aïllament i la individualització, cada vegada més aguts a causa de la Covid-19, pels organitzadors era important mantenir la presencialitat de la fira, respectant les mesures de seguretat pertinents; però també han fet un esforç per reformular-la i digitalitzar les propostes de la cita. per tal que tothom que ho vulgui pugui seguir des de casa els debats, conferències, presentacions i espectacles programats per a l’ocasió. Les activitats són gratuïtes i per assistir-hi cal reservar prèvia.

Mercat del llibre digital

Remenar llibres és un plaer i el tradicional mercat del llibre de la Fira Literal també s’ha traslladat a la xarxa. I a la botiga web es poden consultar i comprar els llibres de les més de 100 editorials que hi participen. La fira aposta per les paraules, els llibres i les idees radicals que són aquelles que pretenen, no només analitzar el món, sinó canviar-lo des de l’arrel. De fet, la fira es presenta com "una aposta política que neix des del sector del llibre i que s’adreça al conjunt de les persones de la ciutat i del país i, en especial, als col·lectius oprimits per aquest sistema". Per això alguns dels seus valors són enfortir l’economia i les formes cooperatives en la cultura, oferir eines útils per a la cultura crítica, i portar nous públics al pensament crític i al llibre radical, entre altres.

Consciència i desobediència

Veure la literatura com a motor de canvi és un dels puntals de la Literal, que s’inaugurarà aquest dissabte al matí amb l’espectacle literari i musical del periodista i activista David Fernàndez i Lu Rois a partir de textos de l’escriptor i activista italià Erri de Luca. Un espectacle que enllaçarà amb el debat sobre què significa la cultura en el qual hi participaran Xavi Urbano, de la cooperativa Quesoni, Eloi Aymerich, de Clack Audiovisual, Alcira Padín, de la llibreria Synusia, i la periodista de la Directa Gemma Garcia. L’altre plat fort del dissabte serà l’actuació de Willy Toledo i Abel Azcona. L’artista segueix amb processos judicials oberts per haver denunciat la pederàstia en alguna de les seves obres i ha escrit el llibre Acto de desobediencia (Milenio), on reflexiona sobre la desobediència i la insubordinació.



A banda d’aquestes propostes destacades, al llarg de tot el dia se succeiran presentacions de llibres i debats on s’abordaran qüestions relacionades amb la memòria, la guerra, els refugis, els tabús i l’autocensura.



Pel diumenge, la perspectiva de gènere i la poesia protagonitzaran la jornada, i destaca el debat "Politització de la maternitat i visibilització dels treballs de cures", amb la periodista Esther Vivas, autora de Mama desobedient, l’activista Maria Rodó i la professora de la UAB Sara Moreno. Pots consultar aquí tota la programació de la Fira Literal.