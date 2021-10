La falta de cartró i paper està impactant de ple en el món de l'edició. La crisi de subministraments està alentint la producció d'una de les matèries primeres per a les tirades de llibres, que ara s'han de planificar amb més temps i acaben tenint un preu més alt. Es tracta d'un "coll d'ampolla" conjuntural que, segons el sector de les arts gràfiques, s'estabilitzarà en menys de mig any. L'alentiment en el termini d'entregues provoca que una comanda que fa uns mesos es podia entregar amb quinze dies, ara es pugui allargar dos mesos. Amb tot, el sector garanteix que els volums continuaran arribant a les lleixes i que només caldrà adaptar els plans de producció. El sector del llibre infantil, més dependent del cartró, és un dels més afectats.



La situació no és de desabastiment, segons el sector de l'edició, sinó que respon a un increment de la demanda com a conseqüència de la dificultat de subministrament de productes provinents de l'Àsia, l'increment de costos de transport i de matèries primeres que escassegen. També s'hi afegeix el fet que l'ús del cartró ha crescut en sectors com l'empaquetat, perquè és reciclable.



A aquest context general s'hi afegeix la crisi per la pandèmia, que va obligar moltes indústries catalanes a aturar la producció totalment o parcial i a posar els seus treballadors a l'atur. Ara, els ERTO s'han anat aixecant a poc a poc, però la producció encara no està a ple rendiment Amb tot, el món editorial s'ha posat a funcionar i la demanda d'edició ha crescut.

"No hi ha risc de quedar-nos sense paper", adverteix a l'ACN Joan Nogués, president del gremi d'arts gràfiques, que ho circumscriu en una "tensió" entre l'oferta i la demanda de paper i, molt especialment, de cartró, imprescindible per a les cobertes. En una línia similar s'expressa Patrici Tixis, president de la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya i de la Cambra del Llibre de Catalunya, que garanteix que els volums continuaran arribant a les lleixes de llibreries i que des dels editorials només caldrà planificar de manera diferent els plans de producció.



Des de l'editorial Comanegra, reconeixen "dificultats" per garantir l'abastiment de paper i cartró per als llibres de tapa dura, però hi treuen importància. "De moment, no ens ha resultat un problema important, com a molt, haver de canviar el tipus de paper", adverteix a l'ACN Joan Sala. L'editor, president també d'Editors.cat, diu que no han hagut de recalendaritzar cap publicació però sí que han incrementat el nombre d'impremtes amb les quals treballen per garantir les comandes. Al seu entendre, la situació és producte de la dificultat en el transport de paper de la Xina, la derivació de cartró per a altres sectors i d'una acumulació de compres d'alguns "per por" que s'exhaureixi.

Risc que potenciï la desigualtat entre editorials

La directora general d'Anagrama, Eva Congil, explica a l'ACN que la crisi no els ha afectat el pla de publicacions d'aquest any, ja que van anticipar-ho i van ajustar les previsions de compra de paper. En alguns casos, però, s'han vist obligats a canviar la cartolina d'algunes col·leccions o edicions locals d'algunes novetats a països llatinoamericans. Amb vista al 2022, preveuen millorar la previsió de compres per no tenir problemes d'estoc. "El risc per a la indústria editorial és que la situació potencii la desigualtat entre editorials de mides diferents", adverteix Congil.



Tampoc han canviat el calendari de publicacions des de Periscopi que, tot i que reconeixen la dificultat d'accedir al cartoné (la tapa dura), que els ha obligat a allargar els terminis de producció "dins del que és normal". L'editor, Aniol Rafel, també creu que la manera en què s'hi enfronten les editorials petites com Periscopi és diferent, perquè acostumen a treballar amb "temps". "Les novetats que tindrem de cara a la campanya de Nadal ja estan impreses. Veurem com evoluciona tot de cara al curs vinent", precisa.

Els llibres infantils, principals damnificats

Un dels sectors on l'impacte és més clar és en les editorials infantils, amb una major dependència del cartró. Advertits des de principis d'any, l'editorial infantil Flamboyant ja va anticipar els contractes amb les impremtes per garantir que els volums arribessin a les llibreries quan tocava. En declaracions a l'ACN, la seva editora, Patricia Martín, diu que la principal dificultat amb la qual es troben és el retard en el subministrament. Aquesta circumstància els provoca alteracions en el calendari d'entregues i un increment de preus dels materials, especialment en les reimpressions d'edicions que tenen èxit, perquè l'anticipació és més difícil.



L'abastiment, però, no és l'únic dels problemes. El context global ha catapultat el preu del paper i el cartró des del juliol, un fet que comencen a notar ja algunes editorials. És el cas de Raig Verd, que no ha tingut dificultats en els terminis d'entrega, però sí que la impremta els ha advertit ja d'una pujada de preus a partir de l'1 de novembre. La seva editora i cofundadora, Laura Huerga, reconeix a l'ACN que com que "ajusten molt els preus" dels exemplars, ho hauran de repercutir en el preu final per al consumidor.