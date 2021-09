El 1983 a l’Estació Central de Barcelona Sants naixia la Setmana del Llibre en Català amb l’objectiu d’eixamplar la comunitat lectora que tria llibres en llengua catalana. Des d’alehores han passat 39 anys, hi ha hagut pujades i baixades, canvis de format i d’ubicació, però la cita sempre ha conservat una característica impertorbable: la Setmana és l’aparador més democràtic pels llibres i revistes que es publiquen en català. Amb els anys s’ha consolidat com el punt de trobada de referència per editors i llibreters, i també ha aconseguit que la mida no importi, perquè a la Setmana el que compta és el catàleg i la feina ben feta, no si al darrere hi ha un gran grup editorial.



Respecte l’edició anterior, el president de la Setmana, Joan Carles Girbés, assegura que enguany "hi ha força canvis", perquè "l’any passat es va fer una setmana més concentrada i enguany fem el pas per a la normalitat de la Setmana que és tornar als 10 dies de celebració. L’any passat només ens permetien un escenari i enguany tornem als tres escenaris, i més dies i més escenaris vol dir més actes. També tenim més espai, tenim més moduls que mai, i això fa la Setmana més gran de la història!".

En peu d’igualtat

Un total de 200 expositors repartits en 69 mòduls encabiran tota l'oferta de les editorials, llibreries i institucions que han demanat de ser-hi. "Hem batut el record d’inscripcions. En un únic espai es mostren tots els gèneres, accents tendències i públics", avança Girbés. I aquesta pluralitat presentada en un nivell d’igualtat és el gran valor de la Setmana. "A les llibreries de vegades hi ha coses que no veus, com coses que es publiquen al País Valencià, les llles o a Andorra, coses de gènere…", puntualitza Girbés.



La programació de la Setmana està farcida d’activitats on es combinen presentacions, converses, lectures i un grapat d’iniciatives per fomentar la lectura, i les relacions entre lectors, llibreries, editorials i revistes que editen en català. Una d’aquestes és la presentació de l’Associació de Joves Lectors Catalans, una comunitat de joves lectors que es vol fer sentir i que vol construir un fòrum on poder interactuar i fer xerrades, debats… La programació es pot consultar al web de la Setmana.

La Setmana també és una bona oportunitat per trobar-hi totes les novetats però també llibres de fons. Un altre dels atractius és poder veure en acció als autors, ja sigui en sopars, taules rodones, presentacions o en un cara a cara, com el que protagonitzaran Carlota Gurt i la traductora Palmira Feixes. Per la Setmana hi passaran autors veterans i admirats com Biel Mesquida, distingit amb el Premi Trajectòria de La Setmana, o Maria Barbal, Premi d’Honor de les Lletres Catalanes 2021 i responsable de fer el discurs inaugural de la Setmana. Però també hi passaran autors com Marc Cerrudo, que debuta al món de la novel·la amb Lluny vol dir mai més (Amsterdam), o Jordi Benavente, que amb Tots els focs totes les pistoles (Lleonard Muntaner) ens regala una prosa poètica bellíssima, un crit per defensar la tribu en l’aventura del sobreviure.