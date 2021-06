Una fira única i compromesa amb el llibre de fons

Una de les coses que ha qüestionat la pandèmia és el concepte de novetat editorial. Amb l’aturada provocada pel coronavirus a molts segells se’ls hi va fer un tap a les seves programacions i van haver d’espaiar la sortida al mercat dels títols previstos. Sense entrar en el debat de si es publica massa o massa poc, el que és evident és que tot va molt de pressa, i sovint el temps del qual disposa la comunitat lectora per descobrir allò que arriba a les llibreries és insuficient.

L’alternativa a l’allau de llibres nous i vida curta, la majoria condemnats a convertir-se en pasta de paper, és el llibre de fons, una tribu que durant un temps va estar en perill d’extinció però que ara recobra valor. Al capdavall, la novetat és allò que encara no coneixem; i precisament per reivindicar el llibre de fons, l’equip de Comanegra ho ha tornat a fer, i s’ha empescat la Fira del Llibre Únic.

Si durant els mesos més crus de la pandèmia l’editorial Comanegra va impulsar una campanya amb el reclam de 'Llegeix el teu viatge'. Serà com si el visquessis!', dedicada a promocionar virtualment llibres que conviden a viatjar, ara per aquest dissabte 12 de juny han organitzat una fira amb l’objectiu de reivindicar els llibres de fons. La cita serà aquest dissabte 12 de juny al pati de la fàbrica Lehmnan, i el visitant hi trobarà 10 editorials convidades més Comanegra, l’amfitriona. La peculiaritat és que tots els segells només podran vendre i exposar un títol.

"Els llibres que hi haurà tenen més de dos anys d’antiguitat. I l’editor de cada parada t’explicarà les virtuts d’aquest llibre"

"Els llibres que hi haurà tenen més de dos anys d’antiguitat i són llibres importants per la seva editorial. I l’editor de cada parada t’explicarà les virtuts d’aquest llibre", apunta Joan Sala, responsable de Comanegra i actual president del Gremi d’Editors de Catalunya. Sala comenta que la idea d’aixecar aquesta fira, que té la voluntat de continuar cada any, va sorgir el 2019 quan tornaven en cotxe de la fira Liberisliber de Besalú, va ser aleshores mentre comentaven la jugada que els hi va venir al cap la llibreria Morioka Shoten de Tòquio, que només ven un únic llibre a la setmana.

Amb aquesta idea al cap es van posar a filar la Fira del Llibre Únic i van decidir convidar 10 segells als quals respecten i admiren i que són Adesiara, Anagrama, Arcàdia, Blackie Books, Edicions de 1984, Edicions de la Ela Geminada, L’Altra Editorial, Libros del Zorro Rojo, Males Herbes i Minúscula.



Editors i llibreters també s’han implicat en la iniciativa, i l’activitat continuarà a les llibreries. Però aquesta Fira del Llibre Únic tindrà molt de festival perquè cada editorial presentarà una activitat diferent relacionada amb el llibre que hagin triat, ja siguin jocs o fins i tot concerts. L’activitat arrencarà a les 11 del matí i s’allargarà fins a les 20h, i promet ser un bon antídot contra aquesta pressa lectora dictada per la novetat.