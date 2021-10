Panellets, garnatxa, castanyes, moscatell, boniatos i carbasses són els protagonistes gastronòmics d’aquests dies. Però un pont també pot voler dir més temps per llegir, en aquesta ocasió fins i tot hi acompanya el canvi d’hora. Així que tot seguit, quatre llibres farcits de misteris, fantasmes i vampirs. La majoria dels títols no apareixen a la secció de novetats, però tots mereixen tenir una vida ben llarga.

‘Històries de fantasmes’, de Roald Dahl (Fanbooks)

Roser Berdagué es va ocupar de traduir al català aquestes catorze històries de terror que Roald Dahl considerava de referència. Segons diu l'autor a la introducció del llibre, després de parlar amb Lady Cynthia Asquith, escriptora i recopiladora d'històries de fantasmes, Dahl es va animar a visitar les biblioteques més importants de Londres, i després de llegir més de 700 històries en va triar catorze per articular un volum únic on el terror excel·leix.

‘Contes foscos’, d’Edgar Allan Poe (Comanegra)

La gent de Comanegra tenia ganes de fer alguna cosa amb els relats de Poe i van tenir la brillant idea d’encarregar-li una selecció a l’escriptor Víctor García Tur. De la traducció del material triat se’n va ocupar l’immens Jordi Cussà i Anna Camps, i el resultat és un una orgia d’horrors i tragèdies fantàsticament filada. Aquest volum és una joia fosca que pertany a la família dels clàssics de la literatura universal.

‘La cita’, d'Emilia Pardo Bazán (Nórdica libros)

Per commemorar els 100 anys de la mort d’Emilia Pardo Bazán a Nórdica libros han publicat aquest llibre que aplega deu contes de terror de l’autora. La tria ha anat a càrrec de Care Santos, les il·lustracions són obra d’Elena Ferrándiz, i el resultat és un volum que destil·la la fermesa d’una dona que va ser precursora del feminisme i dels drets de les dones. Aquests relats compilen bona part de l’imaginari fantàstic gallec i tan de bo serveixin perquè més lectors s’acostin a l’extensa bibliografia d’aquesta avaçada al seu temps.

‘Vladimir el vampir’, de Miguel Calero (La Galera)

Il·lustrat per Mercedes Palacios i escrit per Miguel Calero aquesta és la història d’un nen vampir (només té 80 anys) que vol provar a ser diferent i que edita La Galera. Això de sortir de casa de nit i vestir de negre no fa per en Vladimir, i per això s’atreveix a vestir-se de colors i coqueteja amb el vegetarianisme. Després d’algunes peripècies com la d’anar a la platja en Vladimir aprèn una cosa molt important, que no val la pena dir aquí sinó trobar-la al final del llibre. És una lectura recomanada a partir dels set anys.