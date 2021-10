Jesús Moncada (Mequinensa, 1941-Barcelona, 2005) és d'aquells escriptors que potser per haver marxat massa aviat es llegeix poc. Però ara potser els seus llibres troben nous lectors, ja que Camí de Sirga, l'obra cabdal i més traduïda de Moncada, s'ha editat en format còmic simultàniament en castellà, aragonès i català gràcies a l'aliança de tres editorials: GP Ediciones, Gara d'Edizions i Trilita Ediciones.



El responsable de l'adaptació de la novel·la ha estat Roberto Morote (Andorra, 1987), que s'ha ocupat del text en castellà i de la part gràfica. La traducció del text de Morote al català ha estat a cura del traductor i crític literari de Mequinensa Esteve Betrià, i la versió en aragonès és de l'editor de Gara d'Edizions, Chusé Aragüés.



Roberto Morote, capbussat en el repte d'adaptar al còmic una novel·la que trenta anys després segueix captivant, va aprofitar que a la seva parella li va tocar anar a fer de mestra a l'escola de Mequinensa per instal·lar-s'hi. I així va poder fer el treball de camp com toca, sobre el terreny.

"Em vaig instal·lar a Mequinensa i el primer dia ja estava al despatx de l'alcaldessa parlant del projecte"

"Sempre explico l'anècdota que quan arribo allà el primer dia, m'instal·lo, vaig a la plaça del poble a fer un cafè i al cap de deu minuts ja estava al despatx de l'alcaldessa parlant del projecte, tothom n'estava al cas i tothom es va oferir a ajudar-me amb el que necessités. Amb tothom a favor teu les coses es faciliten molt, i vaig visitar els museus, l'arxiu del centre d'estudis Jesús Moncada, els veïns es van implicar i a la biblioteca hi vaig trobar totes les facilitats", recorda Morote autor de Crear una familia o Estampas sorianas.



De tot el procés de portar personatges com la Carlota de Torres o l'Honorat del Rom al còmic, Morote diu que el que més li ha costat ha estat cribar la novel·la. "Anar llimant, anar esprement fins a quedar-me amb l'essència m'ha portat molta feina, però el més complicat ha estat explicar-ho amb un to similar al d'en Jesús. El seu to crec que és genial amb aquest humor soterrat i aquesta humanitat! I això és el que he tractat de mantenir amb les mínimes escenes".

El resultat és un acurat volum editat en blanc i negre, que ja circula per algunes llibreries i les pàgines webs de les editorials que l'han publicat; i és una bona manera d'acostar-se en aquesta obra coral, on a través de la mirada col·lectiva de tots els seus personatges s'expliquen els esdeveniments que van portar a Mequinensa fins a l'engoliment.

Una de les vinyetes de l'adaptació al còmic de 'Camí de Sirga', en la versió castellana. — Roberto Morote

'Cavalls salvatges' també en còmic

El dilluns 11 d'octubre s'acompleixen tres mesos de la mort de l'escriptor Jordi Cussà. Autor d'una producció literària oblidada durant massa temps, Cussà ha mort sense poder gaudir de moltes de les coses bones que ara li començaven arribar. L'editorial Comanegra publicant El primer emperador i la reina lluna, i Sajalín editant les seves obres en castellà, els llibres de Cussà han sortit de la foscor. Ara, però, la seva obra continua eixamplant-se amb l'aparició de la novel·la gràfica de Cavalls salvatges publicada per Pagès Editors.

El volum va ser creat a quatre mans per Cussà i el també berguedà i dibuixant Jaume Capdevila "Kap", i és el segon títol de la col·lecció de còmic en català de Pagès Editors dirigida per Jaume Barrull. Cavalls salvatges ja és una obra de culte que va més enllà de ser el retrat d'una generació marcada per les drogues, és una obra plena de passatges molt durs sí, però també és el peculiar cant a la vida d'un escriptor carregat de talent.