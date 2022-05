La nova biblioteca García Márquez del districte de Sant Martí, la tercera més gran de la ciutat amb una superfície de 3.000 metres quadrats, s'ha inaugurat aquest dissabte. El centre donarà cobertura als 55.000 veïns del districte i estarà centrat en la literatura llatinoamericana. Tot i que es va començar a construir el 2018 no s'ha pogut acabar fins ara per culpa dels retards provocats per la pandèmia.

La biblioteca acollirà també el fons Francisco Ibáñez, veí de Sant Martí, format per gairebé 500 títols seus. Els veïns que han acudit a la inauguració s'han mostrat molt contents amb el nou edifici: "No és només un lloc per agafar llibres, és un lloc per estar-s'hi", ha dit una mare que assegura que vindrà sovint amb els fills.

Situada al carrer del Treball 219, al barri de la Verneda, la Biblioteca García Márquez substitueix a la biblioteca que hi havia abans, però la nova és deu vegades més gran que l'antiga. El nom se li ha posat en honor al gran escriptor colombià Gabriel García Márquez, que va viure a Barcelona entre 1967 i 1975.

Matí de carnets i lloguer de llibres

Des de les 10h del matí, la biblioteca ha estat plena de joves i grans que entraven a explorar la nova instal·lació. Sobretot famílies amb nens que miraven llibres i jugaven a l'espai infantil que té l'edifici. Moltes de les mirades s'alçaven cap amunt, per veure les quatre plantes que formen la biblioteca i les escales centrals que donen accés a totes les plantes i que es veuen des de baix.

Els que exploraven l'espai s'han trobat amb el bust de l'escriptor colombià que dona nom a la biblioteca. El centre, a més de tenir l'objectiu de tenir una gran oferta de literatura llatinoamericana, té una zona dedicada a l'obra de García Márquez. Títols com El Coronel no tiene quien le escriba o Cien años de soledad es poden trobar en diferents idiomes i en diferents edicions. L'espai dedicat a Ibáñez té més de 500 títols dels seus còmics de Mortadelo i Filemón, 13 Rue del Percebe o el Botones Sacarino, entre d'altres. Ell mateix l'ha pogut veure avui a la inauguració.

Una ràdio comunitària i una habitació de sensacions

Amb l'ambició de que la biblioteca sigui també centre neuràlgic de la vida cívica i cultural del barri, la biblioteca està equipada amb un estudi de ràdio que servirà com a ràdio comunitària de la xarxa de biblioteques de la diputació de Barcelona i que s'anomena Ràdio Macondo en honor al poble fictici on se situen algunes de les novel·les de García Márquez.



L'espai infantil té unes grades de fusta i uns coixins perquè els nens hi puguin jugar i llegir. La sala s'anomena Habitació de les sensacions perquè està dotada d'elements sensorials, com uns ventiladors d'aire, amb l'objectiu de poder posar-hi efectes d'ambient -com aire fred o calent- quan s'hi facin activitats de lectura de contes o llibres. Molts dels veïns que hi ha entrat han destacat la gran quantitat de llum que hi entra gràcies a que gran part de les parets exteriors són de vidre i al sostre també hi ha finestres que amplien la lluminositat de l'edifici.

L'alcaldessa reivindica la llibertat

L'alcadessa de la ciutat, Ada Colau, ha visitat les instal·lacions i després ha fet un parlament des d'un escenari que s'ha muntat al costat de la biblioteca per fer una celebració completa de l'esdeveniment. "Hem de defensar que la llibertat no és el capitalisme del campi qui pugui. La llibertat és que hi hagi una biblioteca com la García Márquez a tots els barris", ha asseverat. Al final del seu discurs amb el que s'ha clos l'acte, Colau ha volgut enviar un missatge als nens: "Em dirigeixo a vosaltres, nens i nenes. Aquesta biblioteca és vostra. Us farà poderoses. Així que utilitzeu-la tots els dies. Perquè és vostra", ha sentenciat.